Francesca Cipriani, tutta la verità sull’addio: nessuno poteva immaginare il motivo

La nota showgirl racconta la personale verità sulla sua esperienza al Grande Fratello Vip. Ecco cosa è successo realmente.

È una delle showgirl più note del mondo dello spettacolo italiano. Nel 2005, a soli vent’anni, esordisce in televisione in qualità di inviata e conduttrice di Onda TV, telegiornale di un’emittente locale abruzzese. Nel 2006 Francesca Cipriani entra nel cast dei concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello, reality show in onda su Canale 5. Nello stesso periodo, la showgirl viene chiamata per presentare su Sky la rubrica Show television.

Oltre alle apparizioni televisive, Cipriani coltiva la passione per la recitazione e partecipa al cast di Finalmente a casa, film tv di Canale 5 con Gerry Scotti, per poi interpretare un ruolo comico all’interno di Piloti, sitcom di Raidue accanto a Enrico Bertolino e Max Tortora. Dopo aver recitato in Medici miei, insieme a Enzo Iacchetti e Giobbe Covatta, nell’autunno del 2009 Francesca Cipriani è un’inviata di Domenica Cinque, trasmissione pomeridiana di punta condotta da Barbara d’Urso su Canale 5.

Francesca Cipriani raggiunge la notorietà partecipando ai reality show televisivi, come La pupa e il secchione – Il ritorno, in cui raggiunge il primo posto in coppia con Federico Bianco. Nell’autunno del 2010 la showgirl partecipa a Colorado, varietà comico in onda su Italia 1. Poche settimane più tardi è al fianco di Enrico Papi in Trasformat, game show trasmesso nell’access prime time di Italia 1.

Francesca Cipriani e il Grande Fratello VIP: cosa è successo?

Lo scorso dicembre, Francesca Cipriani ha abbandonato improvvisamente la casa del Grande Fratello Vip per questioni, non precisate, legate alla sua salute. L’abbandono dell’ex Pupa ha preoccupato molto i fan e, dopo alcuni mesi, la stessa Cipriani si è vista costretta a rivelare la verità su quanto accaduto. Ha lasciato il Grande Fratello Vip a causa di alcune conseguenze e controindicazioni derivate dal vaccino.

“Non rimango. Purtroppo ho dei problemi di salute, ho problemi fisici e ho bisogno di andare a fare dei controlli da alcuni specialisti”, queste le parole di Francesca Cipriani in merito al suo abbandono repentino e di emergenza degli studi del reality show. La showgirl dopo aver ricevuto il vaccino, a causa di alcune complicazioni, ha sviluppato degli effetti indesiderati che l’hanno costretta a ritirarsi dal programma per ricevere le cure adeguate alla sua condizione di salute.