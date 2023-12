Michele Zarrillo, salvato per miracolo dalla moglie: come sta oggi il cantante

Michele Zarrillo è stato salvato dalla moglie per miracolo: ma come sta oggi il cantante? La nuova vita dopo la malattia, ecco cosa è successo.

Non ha certamente bisogno di presentazioni, Michele Zarrillo, il cantante italiano di grande successo che con la sua musica continua ad attraversare tantissime generazioni di persone, ma il motivo che lo riporta al centro dell’attenzione ha a che fare con qualcosa di diverso.

In passato infatti ha scoperto di avere un problema di salute di non poco conto che lo ha messo alla prova e con esso anche la sua famiglia che non lo ha mai lasciato da solo: ha infatti avuto un infarto che ha rischiato di spezzare la sua carriera e la sua vita. Un momento davvero molto difficile che ancora oggi non smette di tornare alla mente.

“Se non ci fosse stata mia moglie Anna Rita al mio fianco non avrei chiamato neppure i soccorsi. Se lei non avesse avuto questa prontezza, sarei morto. Lei mi ha salvato la vita“ ha rivelato il cantante svelando come la moglie gli abbia di fatto salvato la vita.

Michele Zarrillo, la rinascita dopo la malattia

Insomma le cose sono andate proprio cosi, come lui stesso ha confessato se non avesse avuto la moglie vicino, nel momento dell’infarto non avrebbe chiamato nemmeno i soccorsi e forse oggi non sarebbe più con noi: un racconto davvero molto particolare che lascia di stucco.

“Può sembrare retorica, ma quando la tua vita è a rischio, le cose basilari sono quelle che contano. Non c’è nulla che serva a un uomo che sentirsi forte. Tutto il resto te lo puoi conquistare, guadagnare, che sia amore o lavoro. Ma la salute no, quella non te la regala nessuno“ ha ammesso. Un trauma che gli ha fatto capire molte cose sulla sua vita e specialmente su quanto sia importante focalizzarsi sulla salute e anche sull’amore e sulla felicità.

Un vero percorso di rinascita il suo che gli ha fatto capire quanto nella vita anche i momenti di dolore e tristezza vadano sempre affrontati nel modo giusto e insieme alle persone che ci vogliono bene.

Detto questo per fortuna la situazione è rientrata e adesso Michele Zarrillo sta bene e gode di ottima salute: nonostante il periodo difficile, il cantautore ha saputo reagire con forza e determinazione: la stessa che vorrebbe anche trasmettere a chi lo segue.