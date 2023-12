Al Bano distrutto si rifiuta di festeggiare il Natale: il motivo fa piangere tutti

Al Bano non festeggerà il Natale quest’anno. Il motivo che ha portato l’artista a non trascorrere le festività ha commosso tutti.

Al Bano è uno dei cantanti italiani con la carriera più longeva. L’artista è anche uno dei pochi che è riuscito a varcare i confini nazionali con la sua musica. Le sue canzoni, infatti, sono ascoltate in tutto il mondo e il motivo per cui la figlia Jasmine è stata chiamata in Georgia è anche grazie alla fama che il cantautore ha nei paesi dell’Est Europa. La figlia di Al Bano sta infatti mostrando il meglio di sé per essere considerata talentuosa come suo papà.

Il cantante invece si gode il successo della figlia raccontato dai giornali locali e intanto va in giro per esibirsi in diversi concerti, come quello del 20 dicembre a Molfetta. Questo però non è un bel periodo per Al Bano. Il Natale gli mette sempre un po’ di tristezza e non riesce a festeggiarlo. Il motivo ha sorpreso moltissimo i fan del cantante, ma si tratta di una motivazione molto importante.

Brutto periodo per Al Bano: non festeggerà il Natale

Al Bano non festeggerà il Natale. Il cantante italiano andrà a trovare sua figlia Jasmine, che attualmente si trova in Georgia per partecipare a “Ballando con le stelle”. L’artista è molto legato a sua figlia e lo vuole dimostrare standole vicino in questo periodo di festività. Ma il motivo per cui Al Bano non festeggerà il Natale non riguarda questo, ma è più grave. Lo ha svelato il cantante al settimanale Di più.

Sua figlia Ylenia scomparve nel gennaio del 1994, ovvero qualche giorno dopo Capodanno. Per questo motivo Al Bano non ama festeggiare il Natale, periodo in cui gli ricorda quel tragico periodo. La scomparsa della figlia del cantante e di Romina ha lasciato la famiglia nel dolore e ancora questa ferita non è rimarginata. “La vita continua, lo so bene – ha dichiarato Al Bano a Di più – ci sono i miei tre nipotini e il quarto in arrivo grazie a Romina jr e tutti i miei figli; mi danno grandi soddisfazioni”.

Tuttavia il sogno di Al Bano è quello di riuscire a vedere la sua famiglia unita nel giorno di Natale e di superare questo triste momento.