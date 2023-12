Le ombre dietro il matrimonio tra William e Kate: è stato tutto combinato? Chi ci sarebbe dietro al piano

Il matrimonio tra William e Kate potrebbe essere un fake organizzato a opera d’arte da altre persone… un incontro combinato fin dall’inizio solo per vederli insieme.

Una delle storie d’amore più belle di sempre per la famiglia reale dei Windsor potrebbe essere frutto di una manipolazione fatta ad opera d’arte da qualcuno solo per vedere Kate nel ruolo di futura Regina del popolo inglese, così da farla diventare la perfetta erede di Lady Diana.

Non è la prima volta che viene sollevato questo dubbio, ma questa volta si nasconde una velata certezza dietro quella che un tempo era solo un’ipotesi. Dietro questo piano organizzato a opera d’arte ci sarebbe un’insospettabile, ma che da qualche tempo a questa parte non sarebbe più un’ospite gradita a Buckingham Palace. Stiamo parlando proprio di Carole Middleton, mamma di Kate.

William e Kate shock: ancora ombre sul loro matrimonio

La storia d’amore tra William e Kate è sempre stata costellata da crisi che hanno animato le pagine dei tabloid inglesi e dei magazine di cronaca rosa in tutto il mondo, ancor prima che la coppia annunciasse il fidanzamento. In quegli anni Kate e William decisero anche di lasciarsi, un addio che durò ben poco ma che servì al Principe per capire che solo lei era la sua anima gemella.

Inizialmente tutto sembrava avvenuto come in una favola, l’incontro casuale al college, gli amici in comune per poi scoprirsi innamorati perdutamente.

Un amore che inizialmente non era ben visto dalla corona, che persino Camilla ha cercato di ostacolare ma senza alcun risultato, tanto che Kate il giorno del matrimonio con William è stata incoronata la “nuova Cenerentola”. Eppure, proprio la serie di The Crown per certi versi conferma quello che un tempo era solo un dubbio su un amore nato per una forzatura del destino fortemente voluta dalla madre dell’attuale Principessa del Galles.

“Esperta a negoziare una storia d’amore…”

La seconda parte della sesta stagione di The Crown ha posto l’attenzione sul ruolo di Carole Middleton che avrebbe spinto letteralmente la figlia tra le braccia del futuro Re. La serie evidenzia come Kate avesse scelto l’Università di Edimburgo per seguire gli amici della scuola, ma dopo un anno sabbatico convinta dalla madre scelse St Andrews, sempre su suo suggerimento ha seguito un corso alla scuola d’arte a Firenze e poi una spedizione in Cile… tappe percorse anche da William e non solo.

Tutto organizzato ad hoc per fare in modo che Kate fosse sempre presente negli eventi più importanti della vita del Principe e, non a caso, quando decise di lasciare il fidanzato dell’epoca Carole fece di tutto perché la figlia si mettesse in mostra agli occhi di William per fargli capire che era disponibile. Un piano perfetto per una donna determinata, di origini borghesi, che è riuscita a far diventare la figlia la futura Regina d’Inghilterra.

L’esperta della storia della corona inglese, Tina Brown, in The Palace Papers circa il matrimonio di William e Kate ha fatto le seguenti scottanti rivelazioni: “È improbabile che Kate sarebbe dov’è oggi senza l’abile madre nel negoziare una storia d’amore reale”.