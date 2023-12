Conad assume, invia subito la tua candidatura: occasione da non perdere

Conad: nuove assunzioni e come inviare la candidatura

La nota catena di supermercati è alla ricerca di nuovo personale da collocare nei punti vendita di tutta Italia. Sono aperte le candidature per il ruolo di impiegato/a nel settore amministrativo, in cui è richiesto al candidato la conoscenza dei principi contabili e un’esperienza nel campo di almeno tre anni. Conad, inoltre, ricerca specialisti del settore ittico, per collaborare nelle attività atte a mantenere gli standard e i criteri espositivi dei reparti assegnati in coerenza con gli obiettivi commerciali, d’insegna e di immagine che l’azienda definisce.

Supervisionerà l’area Ittica con vendita assistita e libero servizio con lo scopo di mantenere standard qualitativi adeguati richiedendo, qualora ci fosse la necessità, la formazione degli operatori d’area. Sono aperte le candidature anche per il ruolo di vice capoturno reparto secchi, figura addetta alla gestione delle attività di preparazione delle merci in uscita e in ingresso nell’ottica del miglioramento della qualità e della riduzione delle non conformità. Tutte le candidature possono essere inviate tramite il sito web di Conad nell’apposita area riservata.