Doc 3 – Nelle tue mani spoiler: nuovi arrivi e scelte difficili per Andrea Fanti

La terza stagione di Doc – nelle tue mani è sempre più vicina: e per questo sono in arrivo anche i primi spoiler, ma cosa ci aspetta?

Ebbene sì, dopo tanta attesa è finalmente arrivato il momento di uno dei ritorni più attesi nel mondo delle fiction italiane: stiamo parlando della più che amata, Doc – nelle tue mani con protagonista Luca Argentero.

La fiction, infatti arriva ormai alla sua terza stagione dopo ben due stagioni che hanno fatto innamorare tutti noi e soprattutto ci hanno fatto rimanere incollati alla televisione.

Senza dubbio, e come tutti noi ben sappiamo, la scorsa stagione non è stata certo facile per il mondo di Doc – nelle tue mani, che ha deciso di non ignorare ma anzi di avvolgere al suo interno anche il mondo in cui la pandemia ha costretto tutti noi. Portandoci, inevitabilmente, alla perdita di tanti personaggi amati.

Fiction, spoiler Doc – nelle tue mani 3

Insomma, non c’è dubbio che la seconda stagione abbia in un certo senso rappresentato una sorta di sparti acque per Doc – nelle tue mani. Se la prima, infatti, è servita a metterci davanti a questa serie, al mondo del Dottor Fanti e soprattutto a tutti i personaggi che col tempo abbiamo imparato ad amare, la seconda ha avuto un impatto ben diverso. E soprattutto ci ha messi davanti alla perdita di numerosi personaggi che costituivano un po’ le fondamenta di questa fiction.

Proprio per questo motivo, con l’avvento della terza stagione (che vedrà il suo arrivo l’11 gennaio del 2024) saranno ben due gli aspetti a cui dovremo abituarci. Da un punto di vista della trama, infatti, i personaggi si lasceranno definitivamente alle spalle i traumi e le difficoltà del periodo della pandemia, e in particolar modo il dottor Fanti verrà messo davanti a delle scelte difficili. Ci sarà, infatti, finalmente l’occasione di riacquistare i propri ricordi, ma questo lo metterà anche davanti a un bivio.

Tra il suo amore per l’ormai ex moglie e l’attrazione per quella che invece non sa di essere stata la sua amante. E nonostante le difficoltà e soprattutto le imprecisioni del cuore, arriverà il momento di scoperchiare tutti quei sentimenti e ricordi ormai assopiti da tempo. Da un altro punto, invece, abbiamo tantissime new entry nel cast di Doc 3: parliamo di ben tre specializzandi interpretati da Lin Wong, Martina Cravelli e Federico Lentini. Riconfermati invece nel cast Luca Argentero, Matilde Gioli, Pierpaolo Spollon, Giovanni Scifoni, Sara Lazzaro e Marco Rossetti.