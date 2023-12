La ricordate in Mamma ho perso l’aereo? Com’è oggi l’attrice protagonista

Com’è oggi la famosissima mamma di “Mamma Ho Perso l’Aereo”, vediamo insieme come se la passa la famosa attrice in occasione del trentesimo anniversario dell’uscita del film

Il Natale è ormai arrivato, e insieme agli addobbi alle luci e ai dolci, per entrare ancora di più nell’atmosfera la tradizione vuole che si rispolverino dei classici del cinema a tema natalizio. Uno dei più amati degli anni ’90 è senza dubbio Mamma Ho Perso l’Aereo, che pochi giorni fa ha visto festeggiare il suo trentesimo anniversario dell’uscita al cinema

Questo film con protagonista un ancora sconosciuto Macaulay Culkin, negli anni è diventato un cult del cinema natalizio, grazie all’ambientazione ma soprattutto grazie a scene che sono entrate nella storia della commedia americana e che dopo tutti questi anni ancora ci fanno ridere.

Tant’è che qualche anno dopo uscì anche un sequel, “Mamma Ho Riperso l’Aereo” ambientato sempre nel periodo natalizio, ma il piccolo protagonista non si ritrova solo nella sua casa bensì smarrito nella grande mela New York, sempre alle prese con “i banditi del rubinetto” (ovvero Joe Pesci e Daniel Stern, rispettivamente Harry Lime e Marv Merchants)

Catherine O’Hara oggi

Proprio il secondo capitolo di questo film sta tornando a far parlare di se grazie all’attrice Catherine O’Hara che ha ricreato una delle scene più iconiche del film, in cui lei, una volta partito l’aereo per le vacanze natalizie, si rende conto di aver dimenticato suo figlio a casa, urla il suo nome e sviene.

Ma com’è cambiata l’attrice in tutti questi anni? Caterine O’Hara nasce a Toronto, Canada, il 4 marzo 1954, seconda di sette figli, ha più volte dichiarato che se ha intrapreso la carriera di attrice lo deve alla sua famiglia. Il padre infatti era solito dire battute come se fosse un comico, mentre lei si divertiva a fare imitazioni.

Debutta nel 1985 con il film di Martin Scorsese Fuori Orario, ma viene riconosciuta dal grande pubblico grazie a Beetlejuice, famosa pellicola comedy-horror di Tim Burton, dove interpreta la proprietaria della casa infestata dallo spirito. Questo set si rivela molto importante per lei perché proprio lì incontrerà lo scenografo Bo Welch con il quale si sposerà nel ’92.

L’abbiamo rivista ultimamente per festeggiare il trentesimo anniversario di Mamma Ho Perso L’Aereo e la stella di Macaulay Culkin sulla famosissima Walk of Fame. I due si sono abbracciati dolcemente e la O’Hara ha espresso il suo orgoglio per l’attore, proprio come una vera madre farebbe.