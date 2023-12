Carolyn Smith, l’annuncio improvviso: “Arriva sempre nel momento più sbagliato”

L’annuncio inatteso di Carolyn Smith è stato accolto dai suoi fan con stupore. Sembra ci sia qualcosa che arriva sempre in un momento inopportuno

La simpatica ballerina e coreografa di Ballando con le stelle ha deciso di venire allo scoperto e di raccontare un fatto che non tutti conoscevano. Carolyn Smith è ormai una nota e costante presenza nel suddetto programma d’intrattenimento e i suoi fan le sono molto affezionati per il suo modo di sapersi porre di fronte ai concorrenti e alle avversità della vita. In effetti, è dal 2007 che riveste il ruolo di presidentessa della giuria, ma è dal 2015 che si trova a combattere il male del secolo.

In particolare, proprio in quell’anno ha iniziato ad affrontare tutto l’iter necessario per poter sconfiggere il tumore al seno, problema guarito per ben 2 volte. Durante il 2023, poi, annunciò da Bruno Vespa che gli era ritornato, quindi oggigiorno continua a combatterlo e a essere una paladina e un punto di riferimento per chiunque si trovi nella sua stessa situazione.

Nondimeno, continua a essere molto presente nelle trasmissioni televisive di casa Rai e, di recente, è stata raggiunta da una chiamata da parte di Fiorello, per intervenire a Viva Rai 2. Dopo aver preso parte al programma, poi, ha rilasciato una dichiarazione in merito a come avrebbe affrontato la giornata. Quello che ha affermato era del tutto inatteso e ha spiazzato particolarmente i suoi follower di Instagram.

Le parole che non ti aspetti

“Questa mattina mi sono alzata alle 4:30, poi, dopo aver controllato le mail e i messaggi, ho fatto una doccia e guardato il live di Rosario Fiorello”, ha affermato la ballerina scozzese. Il presentatore, però, sembra che la contatti sempre in un momento particolare della sua giornata, dato che a detta di lei “arriva sempre nel momento più sbagliato”.

In effetti, sembra che Fiorello la contatti ogni qualvolta la coreografa di Glasgow si trova in bagno e con l’accappatoio, insomma non proprio l’attimo più opportuno per intervenire in una trasmissione. La sua ironia e il suo charme di fronte a questa situazione hanno particolarmente colpito i suoi fan, i quali hanno commentato divertiti dal siparietto.

Tuttavia, però, sanno bene che la loro beniamina ha ancora una battaglia da sconfiggere e la sua forza dona loro coraggio. In effetti, lei stessa ha affermato nello stesso post che, dopo esser intervenuta alla trasmissione, si sarebbe recata all’IDI, cura e ricerca, per poter svolgere l’ultima chemioterapia del 2023. Visto che essi si preoccupano sempre per lei, anche lei vuole sapere cosa facciano i suoi follower e gli ha anche ricordato quanto voglia molto bene a loro.