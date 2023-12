Bonus Benzina, Bonus Anziani e Bonus Tari: tante agevolazioni da chiedere subito

Introdotto il nuovo bonus benzina e va a completare il ‘sistema dei bonus’ a sostegno delle famiglie in difficoltà economica

Ritrovarsi in situazioni di bisogno dal punto di vista economico e per di più nel periodo invernale, con spese impattanti come il riscaldamento di casa, i regali di Natale, le tasse da pagare, può risultare davvero problematico. Fortunatamente l’Italia cerca, attraverso bonus, agevolazioni e incentivi, di non lasciare indietro nessuno.

E ci sono buone notizie perché oltre a quelli definiti nella Manovra 2024 vi sono altre forme di aiuto che potrebbero aiutare migliaia di nuclei familiari. Scopriamole tutte a cominciare dal nuovissimo Bonus Benzina. Da non confondere con l’importo extra che verrà erogato dal Governo sulla card Dedicata a Te per poter effettuare rifornimento, quello approvato di recente è un aiuto ‘extra’ e anche in questo caso è, nello specifico, destinato alle spese per il carburante.

Arriva il nuovo Bonus Benzina: a chi è rivolto e quanti soldi vengono erogati

La misura è stata pensata per specifici destinatari ovvero per coloro che hanno un Isee non superiore a 15mila euro e per le famiglie composte da uno o due membri. Il contributo però non ‘agisce’ singolarmente perché è stato pensato e voluto per ampliare un già presente ‘sistema dei bonus’ che nel corso dell’anno ha funzionato molto bene.

Il motivo è legato al fatto che molto spesso una singola agevolazione non fornisce quel supporto economico sufficiente a riuscire ad arrivare a fine mese. Poter usufruire di bonus a tutto campo potrebbe consentire alle famiglie più in difficoltà di superare il momento ‘no’ e mettere da parte il denaro necessario per proseguire la propria vita senza preoccupazioni economiche.

La novità arriva da un comune italiano: il bonus benzina è stato infatti approvato in Giunta dal comune di Pisa con uno stanziamento di risorse pari a 25mila euro. L’assessore alle politiche sociali Giovanna Bonanno ha spiegato che questo contributo è stato pensato “per offrire sostegno” ai nuclei familiari “residenti nel territorio che si trovano in situazione di bisogno”. Il contributo verrà riconosciuto una tantum e andrà utilizzato per acquistare carburante per il proprio mezzo. Il fatto che sia limitato alle famiglie con non più di due membri ha una ragione: quelle più numerose potranno infatti beneficiare del bonus benzina nazionale.

Dal bonus Tari al bonus anziani: tutte le agevolazioni

L’amministrazione, dicevamo, ha dato forma ad un sistema di bonus che ne comprende anche altri a cominciare dal bonus alimentare, anche in questo caso pensato “per ampliare la platea di destinatari della Carta acquisti”. Troviamo poi il bonus donna e il bonus mamma e bebè attivati nel 2023 insieme al bonus animali, il bonus utenza e ancora il bonus Tari giovani e il bonus Tari famiglie e il bonus anziani.

Nel caso del bonus benzina il contributo (erogato sulla base di una graduatoria) raggiungerà i 75 euro massimi per un nucleo con un componente e di 150 euro per una famiglia con due membri. A patto che si risieda nel comune con cittadinanza italiana o di uno stato Ue o con regolare permesso di soggiorno. Inoltre bisognerà possedere un mezzo di circolazione: il bonus potrà essere usato in tutte le stazioni di servizio.