Ricette mediche senza scadenza ed elettroniche strutturali, così cambierà la medicina di base dal 2024

A partire dal 2024 vi saranno degli enormi cambiamenti sulla medicina di base. Ecco che cosa accadrà.

A partire dal prossimo anno, vi saranno ricette senza scadenze per i farmaci e per le terapie, una condizione che favorirà molto coloro che sono affetti da patologie invalidanti. Inoltre ogni prescrizione potrà essere ripetuta in maniera illimitata mentre le ricette elettroniche verranno prorogate fino al 31 dicembre del 2024 trasformandosi in strutturali.

Per quanto riguarda il turismo invece, arriverà una semplificazione totale riguardo ai procedimenti amministrativi e su tutte le attività ricettive inerenti al benessere della persona e al turismo congressuale. Nel 2024 ci sarà anche una comunicazione unica informatica riguardo alla trasmissione di dati statistici rilevati dal turismo, un qualcosa che renderà molto più semplice il dover rinnovare le licenze delle attività termali. Infatti sarà sufficiente una sola autocertificazione da parte del rappresentante di impresa.

Tutte le semplificazioni sulle ricette a partire dal prossimo anno

Il provvedimento in questione va a delegare il governo ad utilizzare, entro il 31 agosto 2024, uno o più decreti legislativi per fare in modo che si possa rendere più semplice e digitalizzati i procedimenti a partire dalla disabilità al turismo fino alla spesa farmaceutica.

Una misura il cui scopo è quello di riuscire ad attuare tutti i principi comunitari che in questi settori impongono la diminuzione degli adempimenti e degli oneri amministrativi a carico delle imprese dei cittadini. Un disegno di legge che vede un elenco molto lungo di criteri di delega comune a cui si vanno ad aggiungere anche altri criteri di settore.

Insomma, lo scopo che accomuna tutti i decreti è quello di rendere più semplici i vari procedimenti facendo sì che siano più brevi e trasparenti e diminuendo così tutti gli adempimenti non necessari che spesso i cittadini si trovano a dover compiere. Inoltre devono essere uniti i procedimenti che fanno riferimento alla medesima attività e uniformare tutte le modalità di presentazione delle comunicazioni.

Non mancano poi un gran numero di norme fatte per le persone che soffrono di una disabilità. Per loro infatti verranno dichiarati i procedimenti ai tempi di agevolazioni, contributi, concessioni e autorizzazioni per fare in modo che possano essere abbattute le barriere architettoniche. In base a ciò che afferma la delega ci sarà anche una diminuzione degli oneri amministrativi che i cittadini affetti da patologie croniche e o invalidanti sono costretti a sopportare.

Verrà eliminata anche la ripetizione degli accertamenti sanitari per le disabilità e le patologie permanenti. I pazienti che soffrono di patologie accertate, potranno recarsi presso gli sportelli soltanto in occasioni particolari. Sarà reso molto più leggero anche il carico burocratico e amministrativo il quale attualmente grava su coloro che assistono i congiunti con patologie o disabilità rare o croniche.

Verranno poi accorpati tutti gli iter per riconoscere l’invalidità civile e gli status di malato cronico, sordo cieco, cieco civile e sordo civile. Per concludere, verranno resi più semplici anche tutti i procedimenti per rilasciare la firma digitale oltre che l’identità digitale per coloro che soffrono di disabilità sensoriale e fisica e che non hanno una protezione giuridica.