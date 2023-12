Uomini e donne, lo straziante lutto che ha devastato il programma: lacrime e commozione

Uomini e Donne, non mancano purtroppo le brutte notizie anche al dating show di Maria De Filippi: un lutto che fa piangere e commuove.

Uomini e Donne è un programma che, nonostante le varie discussioni frequenti tra dame e cavalieri, nonché diverse polemiche, parla principalmente d’amore: quando si forma una nuova coppia la gioia in studio è sempre tantissima e la speranza di tutti è che possa essere nato un sentimento davvero forte e duraturo.

Come spesso succede nella vita, però, nemmeno i partecipanti di Uomini e Donne (e tutto lo staff della produzione) sono esenti dalle difficoltà quotidiane e, in alcuni casi, anche da lutti dolorosi. Più volte è emersa la notizia di ex-cavalieri over che purtroppo hanno perso la vita, provocando diverso dolore nei fan, ma le brutte notizie correlate al programma non si sono purtroppo fermate qui nel corso dei vari anni.

A distanza di due anni, oggi un particolare lutto continua a far versare lacrime e a commuovere non soltanto gli spettatori, ma anche tutti gli addetti ai lavori del programma di Canale 5: lui non sarà mai dimenticato e rimarrà sempre nel cuore della grande famiglia del dating show.

Uomini e Donne, il lutto del programma: tanto dolore anche a distanza di due anni

Era il settembre del 2021 quando, all’età di soli 29 anni, ci lasciava Nicolas Lorenzo Vona: inutile dire quanto il lutto abbia terribilmente sconvolto tutta la famiglia di Uomini e Donne, data la presenza del ragazzo di Arpino nello staff tecnico del programma di Maria De Filippi.

In tanti ricordano ancora oggi con molto affetto quel giovane ragazzo, che ha lasciato i suoi cari, i suoi amici e il suo lavoro davvero troppo presto. “Questa notte è venuto a mancare Nicolas, uno dei membri della famiglia di Uomini e Donne. Siamo vicini alla sua famiglia in questo doloroso momento con commozione e affetto. Ciao Nicolas“ si leggeva nel messaggio di cordoglio del programma, pubblicato due anni fa sull’account Instagram ufficiale.

Ancor più in concomitanza del Natale, un momento pieno d’amore e di gioia, si fa strada il pensiero verso i meno fortunati e chi non c’è più, compreso Nicolas; il suo ricordo è comunque sempre vivo nel cuore dei suoi cari, dei suoi amici e anche dei tanti che lavorano a Uomini e Donne, o che seguono il programma con grandissimo interesse.