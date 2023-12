Dopo Vite al Limite Justin è completamente irriconoscibile: la sua trasformazione è da pelle d’oca

“Vite al limite” è una docuserie che mostra storie toccanti di persone patologicamente obese e del loro percorso per ridurre il proprio peso sotto la guida del celebre Dr. Younan Nowzaradan.

Il programma “Vite al Limite”, in onda in Italia sul canale Real Time, è noto per aver mostrato sul piccolo le schermo la dura lotta di individui affetti da grave obesità e la loro determinazione nel raggiungere l’obiettivo della perdita di peso.

È fonte d’ispirazione vederli compiere una trasformazione eclatante e recuperare salute e benessere. Uno dei partecipanti allo show che maggiormente ha guadagnato favore da parte del pubblico è senza dubbio Justin McSwain. Il giovane proveniva da Rock Hill, nella Carolina del Sud. A soli 27 anni aveva raggiunto il peso di 312 kg. Le sue abitudini alimentari malsane erano il frutto da un’infanzia difficile. Ha iniziato a mangiare in maniera esagerata per trovare conforto in seguito al divorzio dei suoi genitori. Subì bullismo atrocemente e si vergognava per la sua taglia.

Vite al limite, il difficile percorso di Justin McSwain: cosa gli è capitato

La mole di Justin era diventata così ingombrante che per lui era diventato difficile svolgere anche i movimenti più semplici. Aveva sviluppato anche depressione e agorafobia tanto non metter piede fuori da casa. Per questo motivo, il 27enne decise di cambiare rotta e cercare l’aiuto del dottor Younan Nowzaradan.

Spinto da una grande forza di volontà, ha seguito con dovizia tutte le regole imposte dal rinomato chirurgo di fama mondiale, ha portato avanti un’alimentazione a basso contenuto di grassi e ha iniziato ad allenarsi regolarmente in palestra. Dopo aver dimostrato la sua tenacia e aver perso i primi chili in autonomia, ha avuto il via libera per essere sottoposto a un intervento di bypass gastrico. Nell’arco di un anno ha perso oltre 150 kg.

Dov’è Justin McSwain adesso? Dopo la spinta iniziale verso una nuova vita, Justin McSwain non si è perso d’animo e ha continuato a dedicarsi alla sua salute. Ha preso lezioni di rafting e di volo per ottenere la licenza di pilota. È entrato in terapia psicologica per superare tutti i suoi demoni e ha capito che meritava una possibilità di essere felice.

La battaglia contro la dipendenza da cibo, l’ansia, la depressione e l’agorafobia dura ancora oggi ma la combatte con tenacia. Liberarsi delle vecchie abitudini non è facile. Ha un folto canale Instagram (@mcswainj2) in cui è possibile ammirare i suoi progressi e seguire ogni suo aggiornamento.