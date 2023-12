Questa bambina oggi è una delle donne più influenti al mondo, il profilo è rimasto lo stesso: la riconoscete?

Riesci a capire chi è questa bambina nella foto? Oggi è una delle donne più importanti del mondo e la somiglianza si nota.

Questa bambina è una delle donne più conosciute al mondo, destinata a diventare tra le più influenti e potenti del pianeta. In questo scatto era piccolissima e probabilmente non immaginava il futuro che l’avrebbe attesa.

Lo sguardo e il profilo sono davvero gli stessi di oggi, ricordano anche quello di uno dei suoi tre figli. Hai compreso di chi si tratta? I veri esperti l’avranno capito sicuramente.

Chi è la bambina nella foto? Oggi è una donna molto potente

La bambina nella foto è Kate Middleton e la foto è stata condivisa sul profilo ufficiale dei principi di Galles per ricordare anche la magia del Natale di quando si era bambini. Il profilo è rimasto davvero lo stesso. E’ sorprendente pensare che in questa foto la moglie di William fosse solo una bambina che festeggiava il Natale e oggi è destinata a diventare la regina d’Inghilterra.

Chissà se lei si sarebbe mai immaginata un simile futuro davanti a lei. Al fianco di William da anni, hanno costruito una bellissima famiglia con i loro tre figli: George, Charlotte e Louise. E in questa foto possiamo affermare con assoluta certezza che Kate bambina ricorda molto il piccolo Louise. Tra i commenti, infatti, in tantissimi hanno notato proprio questa somiglianza sorprendente.

Oggi Kate Middleton è una donna molto influente, una vera regina di stile. I suoi outfit sono sempre elegantissimi e di grande classe, alcuni look iconici hanno fatto la storia della moda, nonostante la sua giovane età. La principessa del Galles, proprio come fece prima di lei Lady Diana, ha fatto breccia nel cuore del popolo britannico. Con la sua semplicità e grande empatia, è molto apprezzata dai cittadini inglesi che vedono in lei un punto di riferimento, come è avvenuto per la principessa che l’ha preceduta, la madre di William ed Harry.

Nonostante al trono ora ci sia la regina Camilla, c’è chi sostiene che sia già Kate la vera sovrana. Attivissima nel sociale, le sue iniziative benefiche sono sempre molto importanti e soprattutto fattive. Pare che abbia un grande ascendente sul marito e sarebbe stata lei a far apprezzare la moglie di re Carlo a William, che come il fratello, sembra che non nutrisse una grossa simpatia per lei.