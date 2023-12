Riesci a risolvere questo enigma? Se dai la risposta esatta hai una mente brillante

Questo test non è come i rebus classici che già conosci: provalo subito per vedere quanto è divertente.

I test sono un modo divertente per sfidare le proprie capacità e al tempo stesso per divertirsi un po’ facendoli da soli oppure in compagnia dei propri amici per vedere chi è il più bravo.

Se ti vuoi cimentare in qualcosa di un po’ diverso dal classico rebus, questo allora è proprio il test che fa al caso tuo: tutto quello che dovrai fare è osservare l’immagine presente qui sopra e riuscire a capire quali siano i termini indicati dai disegni. In questo modo il test è un pochino più difficile e inoltre devi sapere che avrai anche un limite di tempo che corrisponde a un massimo di un minuto per poter trovare la risposta corretta.

Per questo ti invito a mettere un cronometro che possa farti capire quando fermarti e in questo modo potrai rispettare la regola proposta. Solo una volta in cui esso sarà suonato, potrai continuare a leggere per scoprire il risultato del test e capire se sei davvero stato in grado di capire come risolvere questo enigma molto divertente.

Il test dell’enigma: e tu hai capito come risolverlo?

Come anticipato prima per i primi due disegni non dovrai solamente capire quale sia il termine corrispondenti a essi, ma dovrai anche prendere una lettera e sostituirla come indicato sotto e in questo modo potrai trovare il vero termine che ti servirà per risolvere il test.

Se per caso non dovessi riuscire a risolvere questo test non ti preoccupare, visto che avrai molte altre occasioni di questo genere per poterti mettere alla prova. Tornando al test, se il minuto di tempo è finito, di seguito potrai trovare il risultato. Innanzitutto cominciamo dalla prima immagine che raffigura una pista per automobili e in base all’indicazione presente dovremmo cambiare la lettera I facendola diventare una A, per cui il termine giusto sarà pasta.

Lo stesso ragionamento va applicato anche alla seconda immagine che rappresenta una fetta di una torta e per cui la lettera E diventerà una A, per cui avremo la parola fatta. Dopodiché abbiamo già il termine IN e infine l’ultimo disegno può essere chiaramente indovinato visto che si tratta di una casa e non bisogna cambiare nessuna lettera. Unendo i termini che abbiamo trovato da queste immagini avremo la frase pasta fatta in casa.

E tu eri riuscito a indovinare?