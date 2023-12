I single di questo segno zodiacale incontreranno l’amore poco prima di Capodanno: il 2023 si chiude in bellezza

Manca sempre meno al Capodanno e anche all’amore: i single di questo segno zodiacale ben presto potrebbero incontrare la loro anima gemella!

Tra i buoni propositi per l’anno che verrà, oltre ovviamente alla salute e al lavoro che non devono mancare mai e danno dignità all’uomo, un altro comunissimo riguarda proprio l’amore. Anzi, diciamo più come questo sia un desiderio che non un buon proposito.

L’amore, infatti, non è una maratona in solitaria, ma una staffetta: per poter amare, amare realmente, serve avere il cuore sgombro e la testa libera. E non è sempre detto che il momento che noi riteniamo migliore per innamorarci sia poi effettivamente quello giusto per avere qualcuno al nostro fianco.

A volte la smania di conoscere la nostra anima gemella ci induce in errore perché pensiamo che da soli la vita non sia degna di essere vissuta. Niente di più sbagliato. Se come scrive Margaret Mazzantini nessuno si salva da solo in questo mondo, è altrettanto vero che noi bastiamo a noi stessi. L’amore, infatti, non completa, ma eleva e si potrà amare senza limiti solo nel momento in cui si interiorizza una consapevolezza simile.

Sarà per questo se le stelle hanno deciso di ascoltare i desideri dei nati sotto questo segno? Ben presto l’amore potrebbe bussare alla loro porta, anche prima di Capodanno. Ma qual è il segno che incontrerà a brevissimo l’amore, magari quello destinato a durare una vita intera?

Cupido scoccherà le sue frecce, ma solo se sei di questo segno zodiacale

Caro Gemelli, ebbene sì, stiamo parlando proprio di te. Tu sei un segno solare, divertente e quando può scambi sempre due chiacchiere con qualcuno perché ti piace stare in mezzo alle persone e passare delle serate all’insegna della leggerezza che ultimamente è mancata non poco nella tua vita.

Il problema è che fino a ora ti sei accontentato di rapporti di facciata che non riescono ad andare oltre la superficie delle cose. Meglio fare un’inversione di marcia allora e dedicarsi a poche persone sì, ma buone. Anche perché tra queste si nasconde proprio il tuo prossimo amore: potresti incontrare prima di Capodanno la persona con cui condividere tutta la tua vita.

La prossima volta che uscirai quindi presta la massima attenzione: ascolta attentamente chi hai davanti e premurati di cogliere tutti i segnali lanciati da Cupido in persona. Il 2024 per te potrebbe essere davvero un anno sensazionale e pieno d’amore.