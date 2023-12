Mal di schiena e cervicale infiammata? Tutta colpa del cuscino, scegli quello perfetto per te con un trucco

Scegliere il cuscino non è poi così difficile, basta seguire questi piccoli trucchetti e sceglierai sicuramente il cuscino perfetto per te. Ecco cosa devi fare!

Per poter trascorrere una notte tranquilla e svegliarsi ben rilassati e riposati è fondamentale scegliere con attenzione sia il materasso che il cuscino su cui dormire. Questi due elementi giocano un ruolo fondamentale per la salute e il proprio benessere fisico e psichico, un sonno disturbato potrebbe causare non pochi disagi durante il giorno, come un forte mal di schiena o un forte dolore alla cervicale, oltre che una profonda stanchezza e sonnolenza.

Scegliere bene il materasso e il cuscino, quindi, è importantissimo in base alle proprie esigenze. Il cuscino deve sostenere sia il collo che la testa, il suo obiettivo infatti è quello di mantenerli allineati con la spina dorsale. Solo in questo modo potrai assumere una posizione corretta durante il sonno. Come scegliere quello perfetto per te?

Ecco il modo ideale per scegliere il cuscino perfetto per te se soffri di cervicale o mal di schiena

Non esiste un unico cuscino su cui puntare, bisogna sceglierlo in base alle proprie esigenze e le proprie abitudini. Innanzitutto in caso di cervicale dovresti sapere che esistono dei cuscini appositi con il supporto proprio per la cervicale, hanno una struttura sagomata con doppia onda e solitamente sono in memory.

In caso di sonni poco tranquilli a causa di una scorretta posizione, devi scegliere il cuscino seguendo un piccolo trucchetto. Solo così potrai arrivare ad acquistare il prodotto perfetto per le tue esigenze e trascorrere notti tranquille e rilassate.

Per poter scegliere il cuscino ideale da posizionare sul proprio letto bisogna analizzare bene il materasso. Se il materasso è morbido, il cuscino deve essere basso; se il materasso, invece, è rigido, dovrai puntare su un cuscino più alto. Un altro trucco riguarda la posizione in cui dormi: se tendi a dormire supino, opta per un cuscino basso; se, invece, dormi spesso sul fianco, allora scegli un cuscino più alto. Con queste accortezze non soffrirai più di mal di schiena e il dolore alla cervicale riuscirai a tenerlo sotto controllo anche di notte!

Per quanto riguarda i bambini, invece, quando sono molto piccoli il cuscino andrebbe assolutamente evitato. Nel caso in cui tu voglia aggiungerlo al suo lettino, opta per un cuscino adatto ai piccoli che sia bassissimo e morbidissimo.