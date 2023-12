Milly Carlucci, la figlia Angelica oggi ha 37 anni ed è stupenda: capelli scuri ma stesso fascino della mamma

Milly Carlucci ha una figlia stupenda: oggi ha 37 anni e assomiglia davvero tantissimo alla mamma nonostante i capelli scuri – FOTO

Durante il periodo delle festività natalizie Milly Carlucci, come succede ormai da tanti anni a questa parte, può essere più che soddisfatta del successo ottenuto con Ballando con le stelle; la presenza in Rai della storica conduttrice però non si limita al programma dedicato al ballo.

Dopo un piccolo periodo di pausa, la Carlucci tornerà infatti in onda con Il Cantante Mascherato, ancora una volta ad occupare le prime serate di Rai 1 catalizzando l’attenzione del pubblico; regina assoluta della rete, in questo 2023 la conduttrice ha raccolto assolutamente tantissimo.

Oltre alle tante gioie avute nella sua carriera, le soddisfazioni tolte e i risultati ottenuti, Milly può di certo essere più che soddisfatta delle sue relazioni sentimentali: ormai da quasi quarant’anni è sposata con Angelo Donati, da cui ha avuto due meravigliosi figli. Avete mai visto Angelica, la più grande dei due? Eccola, assomiglia tantissimo alla mamma ed è davvero stupenda.

Milly Carlucci, la figlia Angelica ha 37 anni ed è bellissima: chi è e cosa fa – FOTO

Nel suo lunghissimo matrimonio con l’imprenditore Angelo Donati, come detto, Milly Carlucci ha cresciuto due meravigliosi figli: il più piccolo è Patrick Donati, impegnato con un’azienda all’estero, mentre la primogenita è Angelica Krystle. Nata nell’86, ha 37 anni e oltre ad essere bellissima è anche una donna in carriera.

Angelica, pur avendo i capelli scuri, assomiglia tantissimo alla mamma nei lineamenti e nel fascino; una donna stupenda ed elegante che ha però deciso di tenersi lontana dal mondo dello spettacolo. Dopo gli studi in Inghilterra e la laurea in Management, oltre a un master of Business Administration dell’Università di Oxford, Angelica ha seguito le orme del papà entrando a far parte dell’azienda di famiglia, evolvendo poi la sua carriera anche in altri ambiti.

Non dunque conduttrice come la mamma, ma manager e imprenditrice come il papà: è Head of Business Development of Donati Spa oltre che Presidente di ANCE Giovani, Board Member di Terna Spa e contributor di Forbes. Gli impegni non mancano di certo alla Donati, che seppur sia estranea al mondo dello spettacolo è, su Instagram, seguita da più di 11mila follower; tra foto di convegni e interventi lavorativi, incanta davvero tutti quanti.