Francesca Fagnani, sapete quanto guadagna la conduttrice? Cifre spropositate

Francesca Fagnani, sapete quanto guadagna la conduttrice? Tutti la amano e le cifre sono incredibili, ecco quello che c’è da sapere su di lei.

Da quando Francesca Fagnani ha cominciato Belve, il programma è pian piano diventato uno dei più seguiti della tv, tanto da essere anche ‘promosso’ in prima serata nelle ultime due stagioni. Le interviste condotte dalla giornalista nel suo show sono decisamente diverse da quelle a cui ci hanno abituato gli altri programmi, e a questo probabilmente è dovuto il suo grande successo.

La Fagnani, infatti, è nota per essere sempre molto pungente nelle sue domande, tanto da mettere quasi in difficoltà talvolta i suoi ospiti, ai quali presenta sempre una serie di loro dichiarazioni del passato, così che possano spiegarle e argomentarle, e talvolta anche correggerle se necessario. Le sue interviste, dunque, sono sempre piuttosto ‘scomode’ e non sono mancati anche casi in cui la conduttrice ha battibeccato con i suoi ospiti.

Questo modo di fare tv ha sicuramente conquistato il pubblico e oggi la Fagnani è una delle presentatrici più amate, tanto da essere stata scelta da Amadeus come co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023. All’Ariston ha portato in scena la sua bellezza e la sua bravura, ma anche la sua ironia, e la sua partecipazione è stata particolarmente apprezzata.

Ma quanto guadagna esattamente Francesca? In tanti se lo chiedono e la risposta vi lascerà a bocca aperta. Le cifre, infatti, sono da capogiro. Ecco tutto quello che c’è da sapere su di lei e sulle sue entrate economiche.

Francesca Fagnani, sapete quanto guadagna? In tanti se lo chiedono: le cifre sono incredibili, ecco tutti i dettagli

Il 2023 è stato un anno particolarmente positivo per Francesca Fagnani. Il suo Belve, infatti, ha ottenuto ottimi ascolti e come se non bastasse la giornalista ha vissuto la sua prima esperienza al Festival di Sanremo nei panni di co-conduttrice di Amadeus. Anche la sua vita privata sembra procedere a gonfie vele. Francesca, infatti, è legata da circa 10 anni ad Enrico Mentana, anche se mantiene sempre grande riserbo sulla loro storia.

Tutti si domandano come sia cambiata la sua vita da quando ha raggiunto il successo con Belve e soprattutto come siano cambiati i suoi guadagni. In realtà non sappiamo nel dettaglio quanto guadagni la conduttrice, ma stando alle indiscrezioni che circolano sul web sembrerebbe che in passato percepisse circa 5mila euro a puntata per Belve.

Adesso, invece, secondo il portale Amalfinotizie, la Fagnani guadagnerebbe dai 20mila ai 50mila euro a puntata. E a Sanremo invece quanti soldi ha ricevuto? Anche su questo non possiamo essere certi, ma secondo il portale avrebbe guadagnato le stesse cifre delle sue colleghe Chiara Ferragni, Chiara Francini e Paola Egonu, ovvero 25mila euro.