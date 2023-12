Luca Argentero svela il dramma vissuto, nessuno lo sapeva: “Stavo svenendo dal dolore”

Dramma per il bellissimo Luca Argentero. Nessuno conosceva il forte dolore del celebre attore, retroscena inaspettato per i fan.

Luca Argentero è uno degli attori più bravi e più belli del cinema italiano. L’artista, dopo l’esperienza al Grande Fratello, ha recitato per diversi film e fiction divenendo molto popolare. Questo perché ha partecipato ai lavori cinematografici più noti, costruendosi una reputazione positiva come attore. Argentero è anche desiderato da tantissime donne, che lo considerano un sex symbol.

Dietro l’immagine pubblica di un attore così bravo e così sensuale si nasconde però un dolore. Dopo anni è emerso un retroscena inaspettato che gli ha lasciato conseguenze importanti sul piano fisico. Nessuno conosceva questo aspetto di Luca Argentero e scoprirlo ha preoccupato tantissimi fan. L’attore di Doc, dopo tanto tempo ha deciso di raccontare uno dei periodi più brutti della sua vita. “E’ stato molto doloroso”, svela.

Cosa è successo a Luca Argentero: un brutto incubo

Il racconto di Luca Argentero risale ai tempi in cui praticava sport. Non tutti sanno che il bellissimo attore ha praticato molta attività fisica ed è un appassionato. Purtroppo però si è dovuto fermare a causa dei suoi impegni cinematografici, che gli occupano molto la vita. Durante la sua pratica sportiva ha avuto un brutto incidente che gli ha causato danni fisici. Ecco cosa ha svelato l’attore.

Prima di debuttare nel cinema, Luca Argentero ha praticato la boxe. E qui, in uno dei suoi incontri, ha avuto un grave incidente che lo ha fatto stare molto male. In una vecchia intervista l’attore ha svelato di aver preso un pugno talmente forte da rompergli due costole. Il dolore è stato fortissimo per il bellissimo Argentero, tanto da avvertire una forte scossa come se un cacciavite gli fosse entrato nel costato.

L’attore ha raccontato “Durante gli allenamenti ho preso un cazzotto fortissimo nell’addome. Mi sono sentito svenire dal dolore e mi sono accasciato sul ring. Al pronto soccorso, la radiografia ha rilevato che mi sono fratturato due costole fluttuanti a sinistra. Ho capito subito che mi ero rotto qualcosa, in passato giocando a calcetto mi ero al massimo rotto il menisco”.

Argentero ha raccontato di aver fatto un mese di riposo, ma di aver impiegato più tempo per tornare sul ring. Fortunatamente oggi il bellissimo attore sta bene, e si dedica quasi completamente al cinema, anche se fa molta attività fisica.