Uomini e Donne, ricordate Arianna Cirrincione? Cosa fa oggi l’ex corteggiatrice: la foto in intimo è strepitosa

Sempre splendida e super sensuale fa impazzire i suoi tantissimi fan, ricordate l’ex volto di Uomini e Donne Arianna Cirrincione? Cosa fa oggi.

Sono passati anni dalla sua partecipazione al Trono Classico di Uomini e Donne, dove trovò l’amore facendo breccia nel cuore dell’ex tronista Andrea Cerioli, oggi Arianna Cirrincione è più bella che mai. Vi ricordate di lei? Cosa fa l’ex tronista dopo la visibilità ottenuta nel noto dating show di Maria De Filippi.

Quando approdò nello studio di Uomini e Donne incantò subito tutti con la sua bellezza, il suo corpo da favola e il suo modo di fare. Dopo il programma moltissimi fan hanno continuato a manifestarle affetto e sostegno facendo aumentare sempre di più il suo seguito sui social.

Il suo percorso nel programma non è durato a lungo, tra lei e Andrea Cerioli è stato un vero e proprio colpo di fulmine. I due si sono conosciuti a fine dicembre del 2018, un mese dopo lui era già pronto per la scelta, a distanza di cinque anni si mostrano più complici e innamorati che mai. Entrambi sono molto attivi sui social e la loro storia d’amore continua ad appassionare i loro tantissimi fan. A breve diventeranno genitori per la prima volta e sono al settimo cielo, non vedono infatti l’ora di iniziare questa nuova ed emozionante avventura.

Cosa fa oggi Arianna Cirrincione? La foto in intimo fa sognare i fan

Arianna Cirrincione oggi conta 1milione di follower sul suo profilo Instagram, tutte le volte che si mostra manda il web totalmente in delirio con la sua favolosa bellezza e la sua sensualità da vendere.

Cosa fa oggi l’ex corteggiatrice? Oltre ad essere una splendida modella è anche un’amatissima influencer, sul suo profilo Instagram tanti sono i brand che sponsorizza e incanta sempre tutti con il suo fascino irresistibile. Su Instagram Andrea Cerioli ha pubblicato una sua foto che la ritrae in posa sul letto, in lingerie e con il pancione in bella mostra.

Nella didascalia l’ex tronista ha scritto: “Dato che non ti piaci mai, che non sei incinta tutti i giorni. Dato che per me sei bellissima, la metto io… che per me, sei uno spettacolo!” Il post ha fatto subito il boom di complimenti e like, anche con le forme arrotondate per via della gravidanza Arianna Cirrincione è bella da togliere il fiato.