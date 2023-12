Mahmood, prima di Sanremo tentò la fortuna con X Factor: spunta il video del suo primo provino, eccolo giovanissimo

Mahmood è tra gli artisti più apprezzati per il suo inconfondibile stile, oltre che doti vocali da far paura. Ma com’era prima? Immagini inedite!

Il panorama della musica italiana può vantare di artisti unici, soprattutto eclettici e riconoscibili in tutto il mondo. Tra questi, una delle punte di diamante è senza dubbio Mahmood.

E’ speciale, perché è davvero un cantante dalla voce che ammalia, ma oltre a questo non si può negare quanto sia iconico stilisticamente parlando, sia nella moda che nelle scelte musicali. Il passato però torna a galla, e le immagini che lo mostrano come era prima l’artista, lasciano senza parole.

Non è passato molto da quando Mahmood ha fatto il suo primo provino per XFactor. Correva l’anno 2012, aveva solo 20 anni, e si è mostrato come una persona decisa, ma l’immagine del giovane artista è totalmente differente rispetto a quella di oggi. L’evoluzione non è solo musicale, ma anche di attitudine e caratteriale, e dalle immagini risulta abbastanza evidente. Ai tempi i media non agivano come oggi, infatti nella sua esposizione trapela un Alessandro alternativo.

Come ha fatto a diventare ciò che è oggi? Gavetta, sacrificio e un talento indescrivibile che lo ha portato a vincere per ben due volte il Festival di Sanremo. E’ uno degli artisti più amati, non solo per la voce, ma anche per la sua personalità. Quest’ultima è cambiata? Ecco cosa trapela dal video inedito.

Mahmood, com’era prima? Il video mostra una versione inedita!

L’immagine che si ha di una persona a 20 anni, qualsiasi essa sia, è senza dubbio quella di un’attitudine molto più accattivante. Com’era Mahmood a questa età? Dal video e dalle sue parole si evince che si tratta di un ragazzo davvero speciale, che sa quello che vuole, non ci sono dubbi. L’aspetto più interessante è che però si mostra del tutto differente da com’è oggi!

Con questo frame del video si conosce un Mahmood completamente differente. Appunto, si presenta dicendo di essere un ragazzo deciso, disordinato e simpatico, ma che sa cosa significa essere responsabile. Infatti, l’aspetto che più lascia sbigottiti i fan che non lo conoscevano in questa versione, è il suo essere così maturo ad un’età ad oggi complessa. Si dice che i ventenni di oggi siano i nuovi adolescenti, che questa fase duri di più a causa delle dinamiche socio-economiche vissute nel mondo, specialmente nel nostro Paese in cui l’indipendenza tarda ad arrivare.

Infatti, ad oggi ha uno stile decisamente più accattivante, mentre in passato era semplice, diretto e al tempo stesso pacato. L’evoluzione musicale e artistica gli hanno fatto fare quel glow-up che gli ha permesso di mettere in gioco la versione migliore di sé stesso. La musica è da sempre stata la sua più grande passione fin da piccolo che cantava davanti la tv, e Simona Ventura che lo ha scelto, lo ha capito fin dall’inizio.

Ragazzo di buon cuore, ecco cosa dice nei confronti dell’avversaria, è inaspettato vederlo in questa situazione!

Chi l’avrebbe mai detto che ha provato dispiacere per il ragazzo battuto? Per quanto a 20 anni possa essere stato un personaggio meno d’impatto, è comunque la sua sensibilità ad aver fatto impazzire i fan dei tempi, e a trovarne di nuovi al giorni d’oggi. Se continua ad essere amato c’è più di una ragione!