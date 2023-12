Carlo Conti gela tutti durante l’intervista: le parole inattese sul figlio

Carlo Conti durante un’intervista spiazza tutti con una confessione inaspettata riguardante il figlio. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Tra i conduttori più amati sulla scena dello spettacolo, Carlo Conti ha costruito negli anni una carriera costellata di successi. Oggi 62enne, con il suo talento, il suo carisma e la sua simpatia ha saputo conquistare il grande pubblico, guidando format seguitissimi. Di recente il presentatore ha lasciato di stucco con una confessione inaspettata riguardante suo figlio.

Nato a Firenze il 13 marzo 1961, Carlo Conti non ha avuto un’infanzia semplice. A soli 18 mesi perde il padre, spento da un malattia. Crescendo, si diploma in ragioneria per incanalarsi nella carriera bancaria: malgrado abbia ottenuto un posto fisso, la passione per la radio ha un richiamo troppo forte per lui, tanto che si licenzia per dedicare tutto se stesso alla conduzione radiofonica.

Quel salto nel buio cambia per sempre la vita di Conti, che dopo alcune esperienze in varie radio e come presentatore, debutta negli anni Ottanta sul piccolo schermo prendendo parte al format “Ciak per un artista domani”, trampolino di lancio della sua carriera.

Da quel momento, guida molte trasmissioni, affermandosi come conduttore talentuoso: la lista dei programmi ai quali ha preso parte è davvero lunga. Da “Domenica in”, a “I Raccomandanti”, a “Miss Italia”, si afferma anche al Festival di Sanremo per ben tre edizioni consecutive.

Di recente, il conduttore è finito al centro del mirino durante un’ospitata a “Ciao Maschio”: intervistato da Nunzia De Girolamo, Conti si è lasciato andare ad una confessione inaspettata riguardante il figlio.

Carlo Conti, la confessione riguardante il figlio lascia di stucco

Se la vita professionale di Conti è stata molto movimentata, lo è stata anche quella sentimentale. Nella sua sfera amorosa ci sono state diverse fiamme tra le quali la presentatrice Luana Colussi, la Miss Francesca Giaccari e la showgirl Roberta Morise, conosciuta nell’ambito del programma de “L’Eredità” dove lavoravano a stretto contatto.

Ma è grazie alla costumista Francesca Vaccaro, che Conti conosce il grande amore. Incontratisi nel 2012, i due si sono innamorati perdutamente, diventando poi marito e moglie e dando alla luce il figlio Matteo, oggi 8 anni.

Proprio in merito al figlio, lo storico presentatore si è aperto durante un’intervista a “Ciao Maschio”. Conti ha raccontato ai microfoni di Nunzia De Girolamo come abbia deciso di lasciare Roma per trasferirsi a Firenze sua città natale. A spingerlo in questa direzione sono stati vari elementi, tra cui un episodio riguardante il figlio. Un giorno, tornato da scuola, sotto l’influenza di un suo compagno, Matteo ha chiesto al padre se oltre alla Fiorentina potesse tifare anche la Roma, dandogli un forte dispiacere.

Nel raccontare questo aneddoto il conduttore è stato serio, per poi scoppiare tra le risate. Anche se il retroscena è scherzoso, sotto sotto cela uno dei più grandi amori del conduttore: la Fiorentina.