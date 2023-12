Christian De Sica, suo figlio è identico a lui: chi è e cosa fa il giovane Brando

Recentemente insieme, Christian De Sica e suo figlio Brando sotto i riflettori: chi è quest’ultimo e cosa fa nella vita.

Attore amatissimo, Christian De Sica è protagonista della serie tv Gigolò Per Caso per Amazon Prime Video. Diretta da Eros Puglielli, si prevede un cast d’eccezione tra cui Pietro Sermonti, Ambra Angiolini, Isabella Ferrari, Asia Argento e Amanda Sandrelli, per citarne alcuni.

Una commedia spassosa, dalle venature piccanti, di cui è assicurata la risata. A questo proposito, i due protagonisti figurano tra gli ospiti di Domenica In, da Mara Venier, per raccontare questo nuovo progetto. Ancora una volta il ‘re dei cinepanettoni’ ha fatto centro, conquistando i suoi fan più affezionati.

Alte aspettative per il suo personaggio e a tal riguardo accresce maggiormente la curiosità del pubblico nei riguardi dell’attore per quanto concerne la sua vita privata, anche se ormai alquanto nota. Ma ancora nell’ombra, almeno ai più, sono i figli, specialmente il primogenito Brando. Oltretutto, recentemente, quest’ultimo è comparso da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa per una duplice intervista insieme al papà, poche settimane fa. Il trepidante interesse è in crescita, perciò ecco chi è e cosa fa nella vita il giovane.

Christian De Sica, il figlio Brando è un volto noto: chi è e cosa fa

Innamoratissimo della sua amata, Christian De Sica è sposato con Silvia Verdone, sorella del più famoso Carlo. Infatti i due attori sono colleghi nel quotidiano – tra l’altro si sono ritrovati sul set della seconda stagione di Vita Da Carlo per Paramount+ riproponendo il balletto del film Borotalco – nonché cognati.

Entrambi padri di famiglia, l’ex di Vacanze di Natale ha due figli ovvero Maria Rosa – identica alla mamma – che lo ha reso nonno di una bellissima nipotina e Brando, la sua fotocopia. Uguali nei lineamenti e nello sguardo, i telespettatori lo conoscono molto bene, in realtà: di cosa si occupa nella vita?

Classe ’83, Brando De Sica è attore e regista. Laurea conseguita presso la University of South Carolina in Arte e Cinema indirizzo Regia, segue le orme del padre. Fin da bambino cresce nell’ambiente artistico e poco più di un ragazzo diventa popolare grazie alla serie tv Compagni di Scuola per Rai2, trampolino di lancio per tanti attori emergenti all’epoca come, ad esempio, Cristiana Capotondi, Riccardo Scamarcio e Laura Chiatti.

Durante gli anni più recenti preferisce posizionarsi dietro alla telecamera realizzando piccoli gioielli cinematografici tra corti e lungometraggi. Si menzionino L’Errore – premiato ai Nastri D’Argento nel 2015 – infine Mimì-Il Principe delle Tenebre presentato al Festival di Locarno nel 2023.

Un talento puro, d’altronde buon sangue non mente, anzi è capitato che padre e figlio lavorassero insieme, rammentando, a titolo di esempio, il cinepanettone Amici Come Prima, nel 2018. Ammirazione per la figura paterna senza dimenticare il ruolo fondamentale di zio Carlo nelle vesti di guida.