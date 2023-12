Pasto troppo pesante? Con questi rimedi naturali digerisci subito e senza farmaci

Le festività natalizie possono essere caratterizzate da problemi di salute, inclusa l’indigestione per un pasto pesante: ecco i rimedi naturali

Durante le festività siamo soliti consumare in tavola cene e pranzi abbondanti, tuttavia per molti queste occasioni di festa possono trasformarsi in un incubo a causa di problemi di indigestione collegati a un pasto pesante.

L’indigestione si manifesta spesso come disagio nella parte superiore dell’addome dopo un pasto, portando a sintomi come gonfiore, gas eccessivo, eruttazione e nausea. Collegata a quest’ultima è il bruciore di stomaco, che può causare una sensazione di bruciore al petto e alla gola a causa del movimento verso l’alto degli acidi dello stomaco nell’esofago, una condizione nota anche come “reflusso”. Ci sono però alcuni rimedi naturali che possono aiutare a gestire i sintomi, assicurando chi ne soffre di godersi al massimo le festività natalizie.

Indigestione dopo un pasto pesante: cause e rimedi

L’indigestione può essere innescata da vari fattori, tra cui alcol, caffeina, agrumi, snack trasformati e cibi ricchi di grassi saturi, tutti comunemente consumati durante un pasto pesante nel periodo festivo. Infatti questi cibi sono più lenti da digerire e aumentano la produzione di acido nello stomaco.

I probiotici, i batteri benefici dell’intestino, svolgono un ruolo cruciale nel mantenimento dell’equilibrio del microbiota intestinale. Uno squilibrio può portare a problemi digestivi che aggravano la condizione. È stato scoperto che i probiotici aiutano nella scomposizione e nell’assorbimento dei nutrienti nell’intestino. Ceppi specifici, come il lactobacillus bulgaricus, sono efficaci nella digestione del lattosio, mentre altri come il lactobacillus acidophilus possono alleviare il gonfiore ripristinando l’equilibrio batterico nell’intestino.

Inoltre, questi batteri benefici fortificano il rivestimento intestinale, migliorandone l’integrità, il che può aiutare a ridurre i sintomi del bruciore di stomaco e del reflusso acido. Durante le festività natalizie, avere a portata di mano rimedi naturali contro il bruciore di stomaco può essere utile. Questi rimedi in genere contengono ingredienti che neutralizzano l’acido dello stomaco, alleviando così il reflusso e il bruciore.

Il bicarbonato di sodio, comunemente presente in questi rimedi, reagisce contro l’acidità dello stomaco, formando una barriera per prevenire il reflusso acido e ha dimostrato di essere efficace nel contribuire ad alleviare la condizione. L’aloe vera, un altro ingrediente utilizzato per alleviare il bruciore, riveste lo stomaco e il rivestimento esofageo, offrendo protezione contro gli acidi gastrici.

Rob Hobson, nutrizionista, ha dichiarato: “Il bruciore di stomaco è un grosso problema per molte persone durante il periodo natalizio ed è il risultato diretto di un’eccessiva indulgenza, ma esistono alternative naturali che possono offrire sollievo come Healthspan Gastrisoothe.” Altri problemi di salute che possono verificarsi durante il periodo festivo sono l’interruzione del sonno e lo stress del fegato dovuto ai cibi ricchi di grassi e all’aumento del consumo di alcol.