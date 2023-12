Cervicale e mal di testa, non hai ancora provato la tecnica dell’asciugamano: risultati miracolosi

Cervicale dolorante e mal di testa, scopri tutti i rimedi e le cause, svelato un trucchetto davvero miracoloso per poterti liberare di queste fastidiose condizioni.

Il mal di testa può essere davvero molto fastidioso, le cause sono varie e può dipendere infatti da diversi fattori come ad esempio un colpo di freddo, un periodo stressante o una sbronza. Potremmo avere mal di testa a causa della febbre, di un virus, della forte stanchezza, del caldo o del freddo. Il mal di testa inoltre potrebbe essere la conseguenza di altri problemi, come ad esempio dolore ai denti o ad altre zone del nostro corpo.

Il mal di testa può essere un sintomo poco preoccupante ma anche un campanello d’allarme per questioni più serie, ciò dipende molto dagli altri sintomi che si verificano in concomitanza. Nei casi più gravi infatti, un mal di testa potrebbe essere associato ad un tumore celebrale, al glaucoma e alla meningite.

Cervicale e mal di testa, scopri le cause e i rimedi

Il mal di testa da cervicale, è una condizione collegata a una patologia che interessa la zona cervicale superiore. Può essere scatenata da molteplici fattori come un trauma, uno strappo, una contrattura, ma anche da una postura scorretta o da stress psicofisico. Il mal di testa da cervicale, interessa la zona del collo che risulta essere rigido e in tensione, in alcuni casi il paziente potrebbe addirittura provare difficoltà a compiere determinati movimenti. Oltre al dolore al collo, il fastidio si irradia fino alla testa, raggiungendo anche le tempie mettendo il paziente a dura prova.

Questo genere di mal di testa è di intensità moderata, ma può peggiorare col passare del tempo, diventando sempre più opprimente e persistente. Alcune abitudini potrebbero aumentare il rischio di provare questi dolori, prima tra tutti mantenere una postura scorretta per un tempo prolungato, contrarre il collo inoltre per parecchio tempo è sconsigliato e potrebbe dar luogo a un’infiammazione dei muscoli, ciò potrebbe accadere anche in determinati lavori che richiedono di passare molto tempo davanti al pc.

Anche l’attività fisica potrebbe compromettere la zona interessata e causare infiammazione, infatti gli esercizi che riguardano gli arti superiori e altre attività sportive che prevedono l’utilizzo delle braccia o della schiena possono provocare mal di testa. L’immobilità prolungata, può essere un rischio, infine prendere un colpo direttamente nella cervicale ad esempio, in seguito ad un incidente.

Tra i rimedi migliori che possiamo provare c’è quello di farsi vedere da un professionista e di sottoporsi a sedute di massaggi, così da sciogliere la tensione. In alcuni casi in cui l’infiammazione è troppa, potrebbe essere necessario ricorrere a dei farmaci come antidolorifici da poter assumere sotto forma di pastiglie orali, in altri casi si possono applicare delle creme specifiche per far passare il dolore.

Un altro rimedio che possiamo provare in casa, è quello di prendere un asciugamano e arrotolarlo, metterlo alla base della testa proprio in prossimità della cervicale. A questo punto dobbiamo trazionare con le braccia verso l’alto tenendo stretto l’asciugamano tra le mani, resta in posizione per 15/20 secondi e successivamente ruota prima a destra, poi a sinistra e infine in avanti, così facendo proveremo sollievo.