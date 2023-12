Caffè, non potrai mai dormire bene la notte se hai l’abitudine di berlo a quest’ora: fa malissimo

È sicuramente molto difficile rinunciare al caffè, ma berlo a quest’ora è davvero pericoloso: non riesci più a dormire di notte.

Il caffè è uno dei pochi elementi che accomuna l’Italia intera, una bevanda tipica del nostro Paese che si può trovare davvero ovunque in qualsiasi zona della penisola italiana.

Al giorno d’oggi il caffè non è solamente un intruglio di acqua e polvere, ma un vero e proprio simbolo della nostra cultura che accompagna tantissimi momenti di vita quotidiana. Purtroppo però esistono anche delle controindicazioni che non tutti riescono a rispettare.

Molte persone hanno l’abitudine di bere il caffè solamente alla mattina per darsi la giusta energia per affrontare la giornata, mentre tanti altri bevono questa bevanda anche per esempio dopo i pasti per dare il via alla digestione. Il caffè è talvolta anche una scusa per stare in compagnia o per offrire qualcosa agli ospiti che ci vengono a trovare a casa, quindi si può tranquillamente dire che ormai questa bevanda viene bevuta in qualsiasi momento della giornata.

Non bere il caffè in questo momento della giornata: fa molto male

Come abbiamo detto in precedenza, esistono diverse controindicazioni per quanto riguarda la consumazione di caffè: per esempio c’è un limite di caffeina che non si dovrebbe raggiungere o addirittura superare durante la giornata, dunque è pericoloso bere troppi caffè perché potrebbe causare scompensi a livello cardiaco. Bisogna porsi dei limiti e magari consumare caffè solo alla mattina e al massimo dopo pranzo, mentre esiste un preciso momento della giornata nel quale bere questa bevanda fa molto male.

Molti sono convinti che solamente bere il caffè di sera tardi può causare problemi, ad esempio al sonno, ma in realtà alcune ricerche hanno dimostrato che sarebbe opportuno smettere di assumere questa sostanza molte ore prima di andare a letto. Chiaramente dipende anche dalle proprie abitudini, ma in generale la caffeina, essendo una sostanza eccitante, può causare facilmente disturbi del sonno.

La convinzione di molte persone è che il caffè sia pericoloso e possa inficiare sulla qualità del sonno solamente se si beve subito prima di andare a dormire o, in generale, di sera dopo cena. In realtà il dottor Andrew Rochford della Loughborough University ha affermato che, per evitare rischi e problemi di sonno, bisognerebbe smettere di bere il caffè addirittura dopo le 14.