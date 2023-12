Molly Parker, chi è il nuovo volto di DOC? Dove l’avete già vista

Scelto il volto per il remake di Doc, è l’attrice Molly Parker: carriera davvero prestigiosa, ecco dove l’avete già vista.

Finalmente, dopo tanta attesa, tutti gli spettatori si preparano a seguire con la massima attenzione la terza stagione di Doc – Nelle tue mani, in arrivo a partire dall’11 gennaio su Rai 1; entusiasmo alle stelle da parte del pubblico, curioso di scoprire come si evolveranno le vicende del dottor Fanti e di tutto il Policlinico Ambrosiano di Milano.

In questa stagione, il personaggio di Luca Argentero dovrà gestire il riemergere di ricordi del suo passato, ben diversi dai racconti dei suoi colleghi; un’ulteriore occasione per il “doc” di mettersi in gioco, mentre non verranno tralasciate tematiche importanti come i fondi alla sanità pubblica e tante altre questioni.

Senza dubbio, sono stati la trama avvincente e le importanti tematiche sociali le caratteristiche che hanno permesso alla fiction di spopolare e di arrivare anche oltreoceano: un remake made in USA di Doc – Nelle tue mani è in lavorazione presso Fox e come protagonista ci sarà Molly Parker. La riconoscete? L’avete già vista proprio qui…

Molly Parker, ecco chi è il nuovo volto di Doc

La protagonista del “Doc” di Fox sarà quindi l’attrice Molly Parker, che andrà a fare le veci di Luca Argentero nel nuovo progetto americano; la Parker vestirà i panni della dottoressa Amy Elias, primario del reparto di chirurgia interna e medicina familiare del Westside Hospital di Minneapolis.

La trama sarà la medesima della fiction italiana, con la dottoressa Elias che si ritrova in un mondo a lei estraneo dopo la perdita della memoria e ha completamente cancellato dai suoi ricordi la terribile tragedia che l’ha colpita. Molly Parker riuscirà, proprio come Luca Argentero, ad essere il valore aggiunto della serie? Vista la sua esperienza e il suo talento, tutti credono proprio di sì.

L’attrice non è di certo un’esordiente, dato che ha recitato in serie importanti e seguitissime in tutto il mondo come House of Cards, Goliath e Lost in Space, ma il suo curriculum è di tutto rispetto e vanta anche tanti altri progetti, sia sul piccolo che sul grande schermo, oltre che diversi riconoscimenti. Ora è pronta a mettersi in gioco nel medical trama e a portare il personaggio della dottoressa Elias su Fox. I fan italiani saranno incuriositi anche dalla versione USA? Quando uscirà, lo scopriremo, ma intanto gli occhi sono tutti puntati sulla terza stagione.