Annalisa Minetti ha salvato la vita di sua figlia grazie ai suoi sensi: “A volte si guarda ma non si osserva”

Annalisa Minetti è un personaggio del mondo dello spettacolo molto amato. Ecco in che modo è riuscita a salvare sua figlia.

Annalisa Minetti si è affermata come cantante vincendo nel 1998 al Festival di Sanremo nella sezione Giovani. Il suo talento le ha permesso di farsi conoscere dal grande pubblico costruendo così una bellissima carriera. Ma cosa è successo a sua figlia? Ecco i particolari della vicenda.

Annalisa Minetti ha incantato le platee con la sua bellissima: Senza te o con te. In seguito si è ripresentata alla manifestazione canora per ben due volte insieme a Toto Cotugno. Il canto però non è l’unica attività in cui eccelle. Nel 2017 si è guadagnata la medaglia d’oro alla maratona di Roma. Ha anche scritto dei libri come Io rinasco e L’ultimo carosello. Di recente tiene una rubrica: Tutti in tuta nel programma della Rai: BellaMa’. È una conduttrice che si è affermata in campo professionale e nella vita. Ma cosa è accaduto di preciso a sua figlia?

Annalisa Minetti non l’aveva previsto

Ospite di Oggi è un altro giorno Annalisa Minetti ha voluto condividere un episodio di cui è stata protagonista e in cui la sua cecità le ha consentito di intervenire prontamente.

La cantante ha dichiarato di aver sempre saputo che avrebbe potuto contare sugli altri sensi nell’allevare i suoi figli. Un giorno era a casa con i suoi cognati e il marito. Tutti stavano mangiando e ad un certo punto lei ha sentito una stranezza nella figlia. Ha avvertito la cognata che le stava dando da mangiare che la bambina non respirava benissimo. La donna le ha risposto che ce l’aveva davanti agli occhi e le stava dando da mangiare.

A quel punto l’artista ha aperto la bocca alla piccola e ha tirato via pian piano un filone di mozzarella. Elena non stava tossendo, non stava facendo nulla ma lei aveva intuito che c’era qualcosa che non andava. “A volte si guarda ma non si osserva. E siccome osservo con le orecchie vado avanti” ha dichiarato l’atleta. Ormai da tanti anni la sportiva ha perso la vista a causa della retinite pigmentosa e degenerazione maculare. Ha scoperto di avere questa malattia quando era ancora una ragazza. Questo non le ha impedito di avere una bella famiglia. Ha un figlio, Fabio, nato dal suo primo matrimonio con Gennaro Esposito.

Nel 2016 ha sposato Michele Panzarino da cui ha avuto la figlia minore Elena protagonista con lei della storia che ha raccontato a Serena Bortone che si è risolta per il meglio.