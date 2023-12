Sei sempre stanco e senza energie: il motivo potrebbe essere questo e tu nemmeno lo immagini

Stanchezza e mancanza di energie potrebbero essere il campanello di allarme di qualcosa di piuttosto grave. Ecco di cosa si tratta.

Può capitare di ritrovarsi stanchi e senza energie dopo una lunga giornata di lavoro o in casa a sbrigare le faccende domestiche. Altre volte, però, la stanchezza e la spossatezza possono non avere una causa apparente ed è qui che ci si deve chiedere a cosa siano dovute.

In effetti la stanchezza e la mancanza di energie potrebbero segnalare che c’è qualcosa che non va nel corpo e che bisogna agire tempestivamente. Ecco a cosa potrebbero essere dovute.

Stanchezza e mancanza di energie possono essere i campanelli d’allarme di questo problema

Quando ci si ritrova stanchi e senza energie, deboli, con poca attenzione e concentrazione, è possibile che si stia soffrendo di una carenza di una vitamina molto importante.

Si tratta della vitamina B12, anche detta cobalamina. Questa è una vitamina idrosolubile (solubile in acqua) che deve essere assunta regolarmente con l’alimentazione. Infatti è essenziale per:

il funzionamento del cervello e del sistema nervoso

il metabolismo degli aminoacidi, degli acidi nucleici e degli acidi grassi

la produzione dei globuli rossi e la formazione del midollo osseo

la trasformazione dei nutrienti in energia

la riduzione dello stress e l’aumento del buonumore

Spesso a soffrire della carenza di vitamina B12 sono soprattutto i vegetariani e i vegani, dato che questa vitamina si ritrova nelle fonti animali (carne, pesce, fegato, latte e uova). Tuttavia la mancanza può essere causata anche dall’uso di additivi chimici, dall’alterazione della nostra flora intestinale e dall’uso eccessivo di antibiotici.

È fondamentale però non esserne carenti: gli esperti dicono che bisognerebbe introdurne tra i 5 e i 20 microgrammi al giorno (la quantità precisa varia da individuo ad individuo). A doverla assumere sono soprattutto le donne in gravidanza e in allattamento. Chi segue un regime alimentare vegano o vegetariano, invece, dovrebbe valutare di integrare la vitamina B12 con integratori specifici oppure consumare alimenti fortificati, addizionati con questa vitamina.

Dunque quando ci si sente stanchi e senza energie, si può indagare se effettivamente questi disturbi derivino dalla mancanza di vitamina B12 facendo un’analisi del sangue. In questo modo si potrà valutare di consumare maggiormente gli alimenti che la contengono oppure di prendere degli integratori (meglio se dopo aver consultato un medico).