“Decisione sofferta, ma dovuta”: ex Amici sconvolge il pubblico

L’ex concorrente di Amici ha sconvolto i fan perché ha preso una decisione sofferta: lascerà il mondo della musica. Ecco chi è.

Prosegue il percorso dei concorrenti di Amici su Canale 5. Il popolare talent show ogni anno lancia numerosi talenti nella danza e nella musica. Molti di questi sono diventati popolari, se pensiamo a Elodie, Annalisa, Irama, The Kolors, Emma e tanti altri. Per altri invece, purtroppo, non si concretizza in un successo nonostante la vetrina in cui hanno partecipato sia la stessa.

Alcuni di loro hanno proseguito nel mondo della musica e dello spettacolo con molta difficoltà e numeri molto ridotti rispetto ai big, altri invece hanno proseguito con altri progetti o hanno abbandonato definitivamente lo showbiz. Si tratta comunque di cantanti e ballerini che hanno mostrato un grande talento nella popolare trasmissione di Canale 5. Uno di questi ha lanciato recentemente una grande accusa e ha abbandonato la musica.

Ex concorrente di Amici lascia il mondo della musica: chi è e perché

Un ex concorrente di Amici di Maria De Filippi ha annunciato che lascerà il mondo della musica. Il cantante ha, inoltre, accusato Rudy Zerbi di averlo abbandonato. Lui si è ammalato di depressione e ha preso la sua sofferta decisione. Non è la prima volta che l’insegnante di musica viene accusato da un ex concorrente, poiché poco tempo fa anche un altro ex allievo, gli aveva puntato il dito.

Questa volta si tratta di Calma, giovane che aveva partecipato ad Amici 21, al secolo Marco Barbieri. L’artista ha deciso di lasciare il mondo della musica per prendersi cura della sua salute mentale. Il cantante ha detto di non aver avuto molto supporto dopo la sua eliminazione al talent show e rispetto ad altri artisti la sua carriera musicale non è spiccata come sarebbe dovuto succedere grazie alla grande vetrina del programma di Canale 5. Un sogno stroncato sul nascere, che ha deluso fortemente Calma.

Il cantante ha annunciato il suo ritiro spiegando che non ha più la pace dentro e non ha trovato gli stimoli di cui avrebbe bisogno per fare il suo lavoro. “Per essere parte di un sistema bisogna sottostare a richieste e idee non solo proprie – si sfoga il giovane -. Ma io devo onestà e sincerità alle mie canzoni, che poi le mie canzoni sono io. Per coerenza non ho mai piegato la testa davanti a niente”.

Calma sostiene di non aver avuto mai una raccomandazione e di aver faticato molto, tanto da aver fatto il pizza-boy per poter studiare. “Ho pianto lacrime pesanti, insieme a mia madre e mio padre perché non girava mai quella caz.. di ruota. Ho avuto una possibilità caduta dal cielo che però qualcuno ha deciso non dovessi sfruttare”, si sfoga così il giovane cantante deluso.