Il Paradiso delle signore, preparatevi ad un 2024 sconvolgente: le anticipazioni del nuovo anno

Il Paradiso delle Signore tornerà nel 2024 con delle novità davvero sconvolgenti: le anticipazioni non lasciano spazio a nessun tipo di dubbio.

La stagione del Paradiso delle Signore si è conclusa almeno per il momento, ma il prossimo anno tornerà con tante nuove puntate che permetteranno al pubblico a casa di scoprire quello che sarà il destino dei personaggi che da anni fanno parte dello show. Proprio nell’attesa arrivano delle anticipazioni particolari.

Pare infatti che nel 2024 succederà qualcosa di sconvolgente che in particolare prende come protagonista principale, qualcuno che ha da poco fatto il suo ritorno dopo un lungo periodo di assenza, stiamo parlando di Marta Guarnieri. Che cosa ha intenzione di fare.

Prima di scoprirlo, ricordiamo come le puntate vanno come sempre in onda nel pomeriggio di Rai Uno e dal prossimo 2 Gennaio, riprenderanno la messa in onda regolare, con la programmazione solita che tutti conoscono. Ma entriamo nel dettaglio.

Paradiso delle Signore, Marta decide di aprire una casa di accoglienza

Insomma le anticipazioni del prossimo anno del Paradiso delle Signore rivelano degli spoiler davvero particolari che al centro di tutto riportano Marta Guarnieri: la figlia del commendatore si renderà infatti conto di dover dare una mano a tutte quelle donne che soffrono e che si trovano in situazioni complicate, motivo per il quale deciderà di aprire una casa accoglienza in città. Le donne che vuole accogliere sono anche quelle che hanno avuto un figlio fuori dal matrimonio.

Ebbene, la giovane dopo tanti anni all’estero, è tornata con la voglia di fare qualcosa che possa avere a che fare con il mondo del sociale, il suo obbiettivo è quello di dare supporto alle donne che si trovano ai margini della società per svariati motivi. Insomma un gesto davvero nobile che verrà preso con grande rispetto dal padre Umberto e che le permetterà di ricevere anche un aiuto inaspettato.

Oltre al cugino Tancredi, infatti, ci sarà anche Vittorio pronto a dare alla sua ex dei consigli accurati su come potere portare avanti il suo progetto: una situazione che finirà in modo inevitabile per farli avvicinare ancora una volta in modo davvero pericoloso: il loro rapporto infatti susciterà la grande gelosia di Matilde e questo potrebbe destabilizzare anche la coppia che al momento pare avere trovato la sua serenità. Come andrà a finire? Per saperlo non si può fare altro che attendere.