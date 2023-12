Test per veri campioni: indovina la canzone da sole tre parole, fatti valere!

Test difficile per veri esperti di musica: indovina la canzone proposta, raffigurata da sole tre immagini: un’ardua sfida all’ultima nota.

Passatempo divertente, quiz e test rappresentano un modo goliardico per ritrovarsi tutti insieme in allegria. A maggior ragione durante il periodo delle Festività natalizie in cui la famiglia si riunisce intorno al tavolo gustando buon cibo e lanciandosi nei giochi di società.

Un’ottima occasione per sfidarsi e dilettarsi durante competizioni memorabili. Preferibile in compagnia ma è un piacevole hobby anche da soli, mettendo alla prova le proprie capacità. A questo riguardo vi proponiamo un indovinello musicale particolarmente complicato, fornito di sole tre immagini comuni.

Ogni figura racchiude in sé un significato ben preciso che si armonizza con il brano in questione. Difficile pervenire ad una soluzione ma i più esperti, probabilmente, avranno già intuito. D’altronde questo genere di test è interessante proprio per tal motivo poiché più è complesso maggiormente stimola il ragionamento – sviluppando quindi le abilità – nonché la curiosità, di conseguenza. Magari per alcuni potrebbe essere un salto nel buio ma non ci si preoccupi: è solo un gioco e come tale lo si consideri senza ansie da prestazione. Nel caso servisse un piccolo aiuto, ecco di seguito la soluzione.

Test di musica: qual è il titolo della canzone? Tre parole per indovinare

Come previamente illustrato, si propongano tre immagini – corrispondenti ad altrettante parole – da cui evincere il titolo della canzone misteriosa. Difatti, ci si trova dinanzi ad una foglia accarezzata da limpide gocce d’acqua, una casa immersa nella natura e un cavallo. Simbolicamente potrebbero celare qualsiasi concetto eppure trattasi di specifiche figure correlate tra loro. Presenti nel medesimo testo, qualcuno avrà già indovinato perché è proprio quella canzone che tuttora emoziona al solo accenno delle prime note. Intramontabile come poche, è giunto il momento della rivelazione.

Si parla del brano Impressioni di Settembre del gruppo PFM. L’estratto in cui si evidenziano le tre parole protagoniste: “quante gocce di rugiada intorno a me/dorme ancora la campagna, forse no/un cavallo tende il collo verso il prato“. Pezzo unico caratterizzato da una forte complessità poiché si rammenta la parte melodica alternata da alti picchi di sinfonia musicale data dalla tastiera, basso, chitarra e percussioni. Non facile, sia come canzone in sé sia sotto forma di indovinello, ma indimenticabile, una volta giunti alla risoluzione.

Qualora non si fosse riusciti, ritentar non nuoce, magari con un altro test. Essendo prove mirate è normale incappare in alcune meno adatte alla preparazione nonché livello personale di cultura generale mentre altre perfettamente in linea. Indipendentemente dai tentativi, il divertimento è assicurato, per una piacevole serata festosa.