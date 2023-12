Quando la bellezza è nel DNA: avete mai visto la zia di Belen Rodriguez? Splendida quanto lei

Avete mai visto la zia di Belen? E’ identica a lei ed è bellissima. Pare che l’avvenenza sia molto comune in casa Rodriguez.

La bellezza non manca a Belen Rodriguez e nemmeno alla sua famiglia. Oltre alla bellissima showgirl e imprenditrice abbiamo avuto modo di conoscere sua sorella Cecilia e il fratello Jeremias. A quanto pare anche sua mamma Veronica Cozzani è stupenda e quando era ragazza assomigliava tantissimo alla modella argentina. Anche lei quando era giovane ha lavorato nel mondo della moda.

I geni di Belen sono stati trasmessi anche ai suoi figli Santiago e Luna Marì, con il contributo dei bellissimi papà, Stefano De Martino e Antonino Spinalbese. Davanti a loro, infatti, hanno un futuro assicurato nel mondo della moda e dello spettacolo. A casa Rodriguez sembra ci sia anche un altro componente della famiglia ad essere dotato di una bellezza stratosferica e nessuno lo sapeva finché la showgirl non ha pubblicato una storia su Instagram.

La bellezza della zia di Belen è da togliere il fiato: il Dna è lo stesso

Chi porta il Dna di Belen non può essere sicuramente brutto. La genetica non mente e se si hanno genitori belli nella maggior parte dei casi si nasce belli. E casa Rodriguez ne è un esempio. Recentemente la showgirl da 10 milioni di follower ha postato una storia che ritrae sua zia con lei e i fan non hanno potuto fare altro che notare come le due si assomiglino molto. Ecco di chi si tratta.

Maria Josè è la sorella di Veronica Cozzani, che è madre di Belen. E’ matematico dunque che sia stupenda ed è proprio così. Nella storia che ritrae le due, condivisa dalla stessa showgirl, si può notare come la zia sia bellissima e assomigli un po’ alla modella. L’unica differenza è che ha gli occhi chiari e i capelli biondi, per il resto c’è una somiglianza non proprio vaga con la Rodriguez.

I fan sono rimasti sorpresi nel vedere quanto sia di casa la bellezza. Chi nasce bello è particolarmente fortunato, ma è anche questione di pura genetica. E ciò in casa Cozzani-Rodriguez ha funzionato benissimo, basta anche vedere i tre figli della signora Veronica, che si sono buttati tutti nel mondo della moda e dello spettacolo, perché dotati di un fascino latino che è raro in Italia ma molto ricercato. La foto ha fatto boom di like ed è diventata virale: anche Maria José conquista come Belen.