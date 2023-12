Nuova funzione di Instagram blocca i ficcanaso che entrano sul tuo profilo: come attivarla

Lo sapevi che una funzione di Instagram permette di bloccare i ficcanaso che si mettono a curiosare sul nostro profilo? Scopri come si fa ad attivarla.

A qualcuno magari non farà né caldo né freddo sapere che gente del tutto sconosciuta va a zonzo per il suo profilo IG. Ma per altri potrebbe essere importante la nuova funzione blocca-ficcanaso introdotta da Instagram.

Inutile negarlo: i social ci permettono di entrare in contatto con moltissime persone. Al tempo stesso però danno modo a perfetti sconosciuti di scrutare tra le nostre foto a proprio piacimento.

È il rovescio della medaglia dei social network (più socialità, meno privacy), uno dei tanti paradossi di un’epoca che parla ogni tre per due di rispetto della privacy. Ecco allora come evitare che qualcuno che non vogliamo si metta a ficcanasare sul nostro profilo Instagram.

Come funziona la nuova opzione blocca-ficcanaso di Instagram

Bisogna sapere infatti che di recente Instagram ha aggiunto una nuova opzione per impedire ai visitatori di espandere l’immagine del nostro profilo, in modo da evitare che chicchessia possa mettersi a sbirciare la nostra foto. Alla maggior parte delle persone probabilmente non interessa la cosa, ma se non ti piace l’idea che qualcuno ingrandisca l’immagine del tuo profilo questa nuova opzione potrebbe garantire un po’ di privacy in più.

Senza contare che dietro la decisione di limitare la possibilità di ingrandire la nostra foto potrebbero esserci anche ragioni molto pratiche. Ovvero evitare che qualcuno venga a rubarci l’immagine del profilo a scopi non certo di favore (magari per creare profili fake). Espandendo l’immagine sullo schermo questi personaggi potrebbero ottenere una versione migliore della stessa.

Limitare la visualizzazione estesa potrebbe dunque rendere più difficile copiare la tua foto e anche se saranno comunque in grado di rubarne una versione più piccola, questa sarà pixellata e di qualità scadente (il che potrebbe rappresentare un altro indizio che un account è falso). Instagram ha aggiunto questa opzione anti-ficcanaso l’anno scorso e la maggior parte delle persone probabilmente non è nemmeno a conoscenza della novità.

Per attivarla non dovremo fare altro che entrare nel menù Impostazione e privacy. Dopodiché dovremo scrollare lo schermo fino a che non ci apparirà davanti la voce Privacy dell’account. Clicchiamo per entrare e ci si aprirà una nuova schermata con due opzioni da attivare o disattivare. La seconda delle due si chiama proprio Consenti espansione dell’immagine del profilo. A questo punto ci basterà disattivarla per impedire a eventuali curiosoni di trafficare con la nostra foto profilo.