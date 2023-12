Soffri di mal di schiena? Tutta colpa delle scarpe, scopri come capire subito se sono giuste per te

Il mal di schiena è un problema che affligge moltissime persone, ma non tutte sanno che la colpa può essere delle scarpe. Scopriamo insieme come capire subito se sono giuste per te.

Il mal di schiena è un problema molto comune che può arrecare non poco disagio in chi ne soffre. Spesso, infatti, può rendere difficile svolgere le attività più semplici con tutte le conseguenze del caso in termini di qualità della vita.

Alla luce di quanto appena detto però può essere utile sapere che in molti casi la causa può essere dovuta alle scarpe. Non sempre, infatti, queste possono fare al caso tuo con il rischio che si possa andare incontro al dolore alla schiena. Proprio per questo, di seguito andremo ad approfondire la questione soffermandoci su quelli che sono gli aspetti da valutare quando si scelgono le calzature da acquistare. Si tratta di consigli estremamente utili, di cui è bene fare tesoro.

Mal di schiena, perché fare attenzione alle scarpe

Come già detto sopra, il mal di schiena è sicuramente uno dei disturbi più diffusi. Esso può insorgere per vari motivi, tra cui delle scarpe sbagliate. Queste infatti, se non adatte, possono arrecare non pochi problemi con il risultato che spesso si finisce per soffrire di un disturbo particolarmente doloroso e debilitante che può divenire un vero e proprio tormento.

Tanto per cominciare, va detto che i problemi possono sorgere ad esempio quando le calzature risultano troppo larghe o troppo strette e dunque sono sbagliate di numero. Oltre a questi fattori bisogna valutarne anche altri. In particolare, gli esperti raccomandano di valutare anche la qualità di una calzatura e la stabilità del tacco. La scelta dovrebbe ricadere sempre su calzature dotate di plantare anatomico che ammortizza gli urti, soprattutto se si pratica sport.

Nel caso in cui non possiate fare a meno di indossare tacchi alti, il consiglio è quello di munirsi di solette in gel. Queste, infatti, favoriscono una perfetta adesione del piede alla calzatura. Non solo, aiutano a distribuire in maniera corretta la pressione sia sulla pianta che sulle dita.

Quando si acquistano delle scarpe alte è importante misurare correttamente il piede, evitando modelli stretti o al contrario larghi. In entrambi i casi, infatti, si rischia di andare incontro a disturbi ulteriori che è bene prevenire.

In ultima analisi, è bene precisare che il mal di schiena è molto frequente anche in chi indossa scarpe molto basse e piatte come ad esempio le ballerine. Queste sono particolarmente sconsigliate soprattutto nel caso di lunghe camminate in quanto non sostengono e proteggono correttamente il piede. Ciò peraltro vale anche nel caso degli uomini che indossano sneaker troppo basse o i mocassini.

Alla luce di quanto appena detto, si consiglia di limitare fortemente l’utilizzo delle tipologie di calzature di cui sopra, facendo ricadere la scelta su modelli della giusta taglia e di buona qualità.