Se indovini la fiction con tre indizi la tua adolescenza è stata felice: hai 30 secondi di tempo

Un test per gli amanti delle fiction e serie tv: solo 30 secondi di tempo per indovinare di quale programma si tratti con soli tre indizi.

Soprattutto durante le Feste, ecco un test spassoso e divertente che potrebbe allenare la mente. Da soli o in compagnia, generalmente gli indovinelli costituiscono un ottimo passatempo per trascorrere questi giorni gioiosi in allegria.

Ve ne sono di tipologie differenti, da quelli matematici ai rebus, ce n’è per tutti i gusti. In questo caso si propone un quiz molto interessante, costituito da tre immagini comuni da cui ricavare il nome della fiction nascosta. Specifico per veri esperti del mondo dello spettacolo.

Come previamente accennato, si tratta di una serie tv storica che ha ottenuto molteplici consensi all’epoca. Tuttora indimenticabile, specialmente cristallizzata nella memoria dei suoi più affezionatissimi, si potrebbe affermare abbia costituito tendenza, dettando la moda e la cultura sociale di quegli anni.

Questa volta non è difficile poiché coloro che hanno vissuto l’adolescenza in quel periodo avranno sicuramente già intuito il programma tv prediletto, probabilmente abbandonandosi ai ricordi.

Test, indovina la fiction: qual è il titolo? Solo 30 secondi di tempo

Un’immagine esplicativa raffigurante tre simboli-chiave per giungere alla risoluzione di questo rompicapo: un muro, un gruppo di giovani studenti e la Lupa capitolina. La risposta è altrettanto semplice anche se è comprensibile qualche difficoltà. Un modo per ricordare i progetti televisivi cult che hanno segnato la storia della televisione italiana e i loro relativi protagonisti. A questo punto, la curiosità è sempre più palpabile al fine di scoprire realmente il titolo di questa fortunata fiction degli anni ’90.

Si tratta, infatti, de I Ragazzi del Muretto, serialità in tre stagioni, a partire dal 1991. Un ‘romanzo a puntate‘ costituito da 52 episodi su Rai2 – che ha visto coinvolti numerosi addetti ai lavori, dai registi agli sceneggiatori e attori medesimi – narrante la storia di un gruppo formato da studenti liceali pronti a ritrovarsi sul muretto di Piazza Mancini, nel quartiere Flaminio, a Roma. Diversi i temi scottanti toccati dai giovani, durante le loro chiacchierate, oltre alle problematiche tipiche dell’età, anche argomenti di natura sociale come il razzismo e l’AIDS.

Questi ultimi rappresentano solamente una piccola parte di quanto effettivamente trattato tra cui l’omosessualità, stupefacenti e aborto. Ottimi gli ascolti, qualche protagonista che ha fatto sognare i telespettatori: Alberto Rossi, ad esempio, oggi star di Un Posto al Sole oppure Cecilia Dazzi e ancora Francesca Antonelli. Un trampolino di lancio per molti attori, oggi famosissimi.