Se non riesci a dormire bene, prova queste posizioni: sono meglio di un sonnifero

Posizioni per dormire meglio: ecco il segreto per prendere subito sonno senza troppo sforzo. E tu, le hai mai provate?

Dormire è fondamentale per il nostro benessere: le giuste ore di sonno aiutano a trovare l’energia per affrontare al meglio la giornata. Che sia di lavoro o di svago poco importa, la cosa importante è che tu riesca a restare sveglio per goderti meglio tutti i momenti della tua vita.

Eppure, capita molto, troppo spesso, che tu passi ore delle tue nottate ad occhi spalancati, senza riuscire a fermare i tuoi pensieri. La verità è che la vita di tutti è diventata molto più difficile: siamo bombardati da continue brutte notizie, che riempiono ogni momento delle nostre giornate. Siamo bombardati da cose che non fanno altro che metterci ansia: il futuro è incerto, il lavoro non si trova e tutto sembra una corsa ad ostacoli.

Dormire: ecco le posizioni perfette per trovare subito il sonno che hai perso

Se anche tu hai problemi di sonno, non sentirsi perso. Capita molto più spesso di quanto tu possa pensare, e sono tante le persone che cercano continuamente rimedio. Tisane, integratori per la melanina, camomilla concentrata, sonniferi di natura organica. Le hai provate tutte, anche tu. L’unica cosa che ti manca è darti delle badilate in testa, ma non vale la pena correre il rischio!

E allora che fare? Di attività per rilassarti ne hai provate tantissime: un bagno caldo prima di dormire, una bella corsa per stancarti a dovere, attività fisica che possa conciliare il sonno. Ma nulla sembra funzionare a dovere. Sei disperato, non sai più che fare, vorresti solo chiudere gli occhi per almeno 8 ore a notte e tornare ad essere te stesso. Prima di questa incredibile insonnia, eri una persona normale. Ora sei stressatissimo, non riesci a fare nulla e sei sempre nervoso. Se ti dicessi che c’è un metodo infallibile per farti dormire bene?

Ci sono delle posizioni yoga che mettono il corpo in condizione di abbandonarsi appena poserai la testa sul cuscino. Sono un po’ complicate da eseguire, soprattutto per chi non ha molta esperienza nel campo. Con il video che ti mostriamo in basso, riuscirai a replicare al meglio possibile tutte queste posizioni. Sono in totale 4, e interessano prevalentemente la posizione di gambe e piedi. Se vuoi dormire, ti basterà tenere ognuna di quelle posizioni per almeno due minuti ciascuna

Anche se sei diffidente verso questi metodi, tanto vale provare, se vale qualche ora di sonno in più.