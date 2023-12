Tra le voci più belle di Amici, cosa fa oggi Giulia Ottenello? Il cambiamento è eclatante

È stata una delle concorrenti più apprezzate delle prime edizioni di Amici, il talent show di Maria De Filippi. Cosa fa oggi Giulia Ottenello?

Molti spettatori la ricorderanno come la vincitrice della seconda edizione di Amici di Maria De Filippi. Appassionata di musica fin da bambina, Giulia Ottonello inizia a studiare danza classica all’età di tre anni, per poi cominciare lo studio del canto qualche anno dopo, complice il supporto della madre, Laura Cappelluccio, cantante lirica e insegnante.

La cantante debutta sul palcoscenico a soli tredici anni, esibendosi ad una manifestazione genovese e riscuotendo un discreto successo.

Nel corso degli anni, Ottenello continua a studiare e riesce a perfezionare la sua tecnica, spaziando dal jazz, all’R&B fino al canto pop. La prima grande occasione della sua carriera arriva però quando, dopo una serie di provini, riesce a partecipare al nuovo talent Amici di Maria De Filippi. Durante la sua avventura nel programma si fa apprezzare per le sue qualità non solo nel canto, ma anche nel ballo e nella recitazione e alla fine riesce ad arrivare alla vittoria finale.

Messa sotto contratto dalla Sugar di Caterina Caselli, Ottenelli lancia il suo primo singolo, Spezzami il cuore, scritto da Moltheni, raggiungendo un discreto successo. Dopo aver partecipato ad un’edizione speciale di Amici, trova la sua strada diventando una delle attrici più acclamate nel mondo dei musical, partecipando a opere come Cats, Frankenstein Junior e Cantando sotto la pioggia. Oggi Giulia Ottenelli resta una delle voci più preziose del panorama musicale italiano, versatile e in grado di calarsi in più personaggi.

Giulia Ottenelli oggi: com’è cambiata la carriera della cantante

Molto riservata per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Giulia Ottenello vanta quasi 20 mila follower sul suo profilo Instagram, dove pubblica periodicamente foto e video del suo lavoro e dei tour teatrali in cui è impegnata. Dopo il successo di Amici, la cantante ha collaborato nel doppiaggio cinematografico, prestando la voce al personaggio di Giselle nel film Disney Come d’Incanto e ha partecipato nel film Fuga di Cervelli di Paolo Ruffini.

Giulia Ottenello ha continuato la sua carriera di cantante pubblicando l’album I miei colori e attualmente sta lavorando ad un nuovo progetto e nuovi singoli. Nel corso della sua carriera, l’artista ha cantato anche al fianco di Mariah Carey e ha interpretato brani come People di Funny Girl e Memories tratto dal musical record di incassi Cats. Oggi Giulia Ottenelli è concentrata sulla sua carriera teatrale in cui sta riscuotendo molto successo di critica e pubblico.