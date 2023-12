Valentina Ferragni, lancia una tendenza amata da tutti: puoi copiare anche tu l’influencer con 20 euro

L’influencer ha recentemente pubblicato sul suo profilo Instagram delle foto in cui indossa un Teddy coat, ovvero un cappotto caratterizzato da un tessuto molto morbido, simile a quello di un peluche. Il Teddy coat compie dieci anni e si conferma tra i modelli più amati e acquistati dai consumatori. Si tratta di un capo molto versatile e perfetto per il guardaroba di tutti i giorni, che si adatta bene agli outfit più eleganti e glamour. Alcuni modelli di Teddy coat sono molto economici e possono essere acquistati anche con soli 20 euro.

Valentina Ferragni sembra amare molto questo particolare modello di cappotto invernale e lo indossa in varie occasioni. Il Teddy coat è un must have per chi desidera avere nell’armadio un capo molto caldo per affrontare l’inverno, senza rinunciare all’eleganza e all’originalità del proprio stile. Si può indossare con le sneakers e con i tacchi, con un look casual e nelle serate importanti. Tra le chiavi del suo successo c’è soprattutto la versatilità con cui può essere indossato e l’originalità del suo tessuto.