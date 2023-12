3 modi per rallentare il processo di invecchiamento in 2 settimane: parola della nutrizionista dei Royals

Per essere più giovani e rallentare il processo di invecchiamento sono sufficienti 2 settimane e mettere in pratica questi 3 consigli.

Fermare il tempo e rimanere giovani: chi non lo vorrebbe! Ma sulla pelle, sui capelli e nel corpo i segni dell’età che avanza sono inevitabili. Fortunatamente, mantenendo uno stile di vita sano e seguendo un’alimentazione varia ed equilibrata, è possibile rallentare il processo di invecchiamento.

Secondo la nutrizionista britannica Gabriela Peacock è sufficiente seguire 3 semplici consigli per rallentare l’invecchiamento in 2 sole settimane.

Come rallentare il processo di invecchiamento in 2 settimane

La nutrizionista britannica Gabriela Peacock, che ha lavorato anche con la principessa Eugenia e il principe Harry, ha affermato che è necessario seguire un’alimentazione varia ed equilibrata ed uno stile di vita sano per invertire i segni del tempo.

Infatti il cibo spazzatura, il fumo, l’alcol, l’inquinamento e i PFA delle bottiglie d’acqua sono tutti responsabili di far invecchiare prima del tempo. Qualunque sia la propria età e il proprio stato di salute, è sempre possibile invertire la rotta e quindi rallentare l’invecchiamento, ritrovando energia e vitalità. In particolare sono 3 i consigli da seguire per rallentare il processo di invecchiamento in 2 settimane: