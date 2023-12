Legge 104: arriva la rivoluzione per malati e caregiver, finalmente chiarezza

Arriva la rivoluzione per i diritti dei malati e di chi se ne prende cura, ovvero i caregiver. Finalmente si farà chiarezza sulla Legge 104.

I lavoratori disabili e i caregiver in Italia hanno delle tutele sotto la Legge 104. Questa assicura diverse forme di protezione, tra cui il diritto di avere 3 giorni di permessi al mese.

Ovviamente la legge non basta per poter rendere la vita dei disabili o di chi se ne occupa più semplice e paragonabile a quella degli altri lavoratori, perché le difficoltà dello status di diversamente abile sono tante.

È dunque compito del legislatore rendere meno pesanti tutti gli ostacoli fisici o psichici di chi ha una disabilità o un’invalidità civile, rimuovendo gli svantaggi. Per questo motivo il Governo ha annunciato alcune modifiche alla Legge 104 con un’importante riforma. La legge ormai ha compiuto 30 anni ed è ovviamente obsoleta, per questo motivo si metterà mano alla normativa per estendere maggiori tutele a queste categorie di persone.

Novità sulla Legge 104: una rivoluzione per disabili e caregiver

Chi ha la 104 non è affatto una minoranza. In Italia sono più di 7 milioni le persone che hanno ottenuto una certificazione, una pensione o un’assegno di invalidità civile. I disabili sono in aumento anche perché la popolazione sta invecchiando progressivamente e purtroppo in questi anni, nonostante i dati, il Governo non ha investito abbastanza per l’assistenza di queste persone, anche per la mancanza di risorse. Tuttavia sono state introdotte delle modifiche alla L. 104.

Nel 2021 è stata approvata una legge delega, la numero 227, da parte della Missione 5 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnnr). Questa riforma getta le basi per una legge quadro sulle disabilità, che dovrà essere approvata entro il 15 marzo 2024. Si tratta di decreti legislativi che cambieranno le norme relative alla disabilità e estenderà i diritti civili e sociali delle persone affette da invalidità e di chi se ne prende cura, i caregiver.

L’obiettivo del Governo è quello di garantire un facile accesso ai diritti civili e sociali da parte di queste categorie di persone, facilitando l’indipendenza e la piena inclusione sociale e lavorativa. Ancora oggi per molte persone disabili accedere al mondo del lavoro rappresenta un ostacolo, nonostante tutte le tutele della Legge 104. Così il Governo intende fare un cambio di passo, per parificarsi al resto dell’Europa per quanto riguarda la tutela delle persone invalide e i loro parenti che spesso si occupano di loro e che necessitano di tutele nel mondo del lavoro.