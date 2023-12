Belen Rodriguez, la villa (stupenda) in Argentina: dagli interni al giardino con piscina

Belen Rodriguez, avete visto la splendida villa in Argentina in cui sta trascorrendo le feste? Dagli interni al giardino con piscina, è tutto favoloso!

In questi giorni di festa anche i personaggi del mondo dello spettacolo stanno godendo di un po’ di riposo in famiglia o con gli amici e molti di loro stanno condividendo le immagini delle loro vacanze sui social. Anche Belen Rodriguez non è da meno e in questi giorni ha condiviso con i suoi tantissimi follower tutto quello che ha fatto.

La conduttrice è stata protagonista anche di una polemica a distanza con l’ex Antonino Spinalbese, che si è lamentato sui social di non aver potuto trascorrere il Natale con sua figlia Luna Marì, aggiungendo anche che la piccola è partita per un viaggio all’estero con sua madre senza che lui abbia espresso il suo consenso.

Questa pesante frecciata nei confronti di Belen non è affatto passata inosservata e ha scatenato la reazione della showgirl, che ha risposto con parole altrettanto dure e dirette: “Invito la persona che mi ha tirato in ballo ad occuparsi di sua figlia tutto l’anno e non solo a Natale. L’amore serve sempre, non solo alla Vigilia”, ha scritto sui social.“Lo invito a non nominarmi mai più pubblicamente, altrimenti sarò costretta a spiegare la verità”.

Incurante delle polemiche, poi, la showgirl è partita con la famiglia per trascorrere il Capodanno in Argentina e sta condividendo sui social le immagini della splendida villa in cui alloggia. L’avete vista? Le immagini vi toglieranno il fiato!

Belen Rodriguez, avete visto la splendida villa in Argentina in cui alloggia? Gli interni e gli esterni sono da sogno, ecco le immagini

Belen Rodriguez si è spostata con tutta la famiglia in Argentina, la sua terra d’origine, per trascorrere il Capodanno in compagnia delle persone più importanti della sua vita. Con lei ci sono, infatti, i fratelli con i rispettivi compagni, i genitori e ovviamente i suoi figli Santiago e Luna Marì e il compagno Elio Lorenzoni, che non la lascia mai sola.

La villa in cui alloggiano i Rodriguez è davvero pazzesca e le immagini stanno facendo il giro del web. Il giardino è immenso e ha anche una splendida piscina in cui divertirsi e godere delle belle giornate di sole. C’è un porticato con tavolo e sedie dove mangiare in allegria e un bel prato verde dove correre e giocare.

Anche gli interni sono bellissimi e super eleganti. Non manca, ad esempio, uno splendido camino nero con tanto di calze della Befana appese. Rimarrà spento, viste le alte temperature, ma è comunque molto bello da vedere ed è perfetto per questo periodo natalizio. Vi piace?