Francesco Facchinetti, la moglie è molto più ricca di lui: ecco cosa fa la bellissima Wilma

La moglie di Francesco Facchinetti è più ricca di lui. Ecco cosa fa la bellissima Wilma, moglie del famoso conduttore televisivo.

Francesco Facchinetti è diventato famoso con “La canzone del capitano” con il nome Dj Francesco, ma oggi lavora come conduttore televisivo ed è figlio d’arte. Lo showman è figlio del cantante dei Pooh, Roby Facchinetti, ma come cantante non ha avuto la stessa longevità del padre. Tuttavia, ha una discreta carriera nel piccolo schermo grazie alla partecipazione a numerosi show.

Il suo nome è diventato ancora più noto grazie alla relazione con Alessia Marcuzzi, dalla quale ha avuto una figlia nel 2011. Poi quella relazione è finita dopo pochi anni. Nel 2021 il suo nome è balzato nelle cronache a causa di una violenta aggressione da parte di un famoso campione di MMA, Conor McGregor. Il fatto è accaduto a Roma durante una festa e il conduttore ha riportato diverse ferite. Oggi sta bene e sentimentalmente stabile con sua moglie Wilma Faissol.

Francesco Facchinetti sta bene economicamente grazie al suo lavoro in televisione e le sue società, essendo anche un imprenditore, hanno registrato un fatturato di 7 milioni nel 2019. In molti siti si parla anche di patrimonio personale di 50 milioni di euro. Dunque il conduttore è molto ricco, ma sua moglie lo è molto di più. Lo ha detto lo stesso showman.

I due sono sposati dal 2014 e hanno avuto due figli. Tempo fa su Instagram, il figlio di Roby Facchinetti ha parlato ai suoi fan della bella vita che fa grazie alla consorte. Wilma ha un padre ricchissimo e ha ereditato un grosso patrimonio, anche se il conduttore non ha fatto sapere a quanto ammonta. “Signore e signori, mia moglie è più ricca di me, ma di gran lunga. Il papà di mia moglie, prima di tutto ha un isola”, ha detto l’ex DJ Francesco.

L’imprenditore ha detto che il papà di Wilma è l’odontoiatra più famoso al mondo e ha inventato alcune cose. “Una di queste è stata venduta al governo americano”, ha spiegato Facchinetti. Tuttavia, ha detto che non spende nulla perché essendo metà libanese viene trattata da lui come una principessa. “Mi spiego meglio, in Libano c’è questa usanza che le donne non devono spendere i propri soldi. Nonostante mia moglie sia più ricca di me, non deve spendere un euro, perché deve essere trattata come una principessa”.