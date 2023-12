Amici, da ballerino a cantante: la nuova vita di Tommaso Stanzani

Tommaso Stanzani cambia vita e decide di lanciarsi in una nuova carriera, quella di cantante: ecco qual è il progetto che ha annunciato

Nato a Bologna ma cresciuto a Sant’Agata Bolognese, Tommaso Stanzani ha incontrato il mondo della danza a diciott’anni, poiché prima ha vissuto il mondo del pattinaggio artistico. Figlio di pattinatori professionisti, inizia a praticare questo sport a 3 anni e lo segue fino ai 18 anni, quando decide di lasciare questo ambiente per iniziare a studiare danza. Nel 2020, quindi, entra nella scuola di Amici: oggi, però, cambia di nuovo vita.

All’interno della scuola di Amici, Tommaso Stanzani ha la possibilità di studiare ogni tipo di danza e di crescere molto, a livello sia artistico che personale. Una volta uscito dal programma, il ballerino è entrato a far parte del cast di Viva Rai 2! di Fiorello, che lo impegna ogni mattina e gli permette di farsi conoscere ancora di più. Nelle ultime ore, però, sul proprio profilo Instagram ha annunciato una novità che nessuno si sarebbe mai aspettato: cambia del tutto vita e lavoro.

Tommaso Stanzani diventa un cantante: le sue parole incredibili

Grazie al talent show di Canale 5, Tommaso Stanzani si fa conoscere ancora di più nel proprio ambito professionale e, sebbene studi danza solo dal 2018, si sta affermando come uno dei volti televisivi più interessanti. Nelle ultime ore, però, sul proprio profilo Instagram ha rivelato il suo prossimo progetto, che include un’arte ben lontana dalla danza: diventerà un cantante.

Dopo l’esperienza di Amici, Tommaso Stanzani entra a far parte non solo di Viva Rai 2! ma anche del tour europeo di Andrea Bocelli, al quale prende parte come solista insieme ad Angelica Gismondo.

La canzone è uscita l’8 dicembre e si chiama “M’AMA NON M’AMA”, come le filastrocche che si recitano da bambini quando si gioca con le margherite. “Racconta la storia di una persona che è stata ghostata e che ancora non sa se aspettare o andare oltre” rivela, spiegando quindi che si incentrerà su un tema amoroso e su una relazione nella quale uno dei due partner non si fa più sentire e costringe l’altro a profonde riflessioni. I suoi fan non vedono l’ora di sentirla e la curiosità è tanta anche per chi lo conosce come ballerino, poiché effettivamente è una prima volta nel mondo della musica.