Avete mai visto il fratello di Manuela Arcuri? Somiglianza incredibile e tanta bellezza in uno scatto

L’attrice Manuela Arcuri ha un fratello che è identico a lei. Lo avete mai visto? Ecco chi è e che lavoro fa il bellissimo Sergio.

All’inizio degli anni Novanta Manuela Arcuri è divenuta nota al grande pubblico per la sua bellezza e la sua promettente carriera nel cinema e nella televisione. L’attrice ha preso parte a numerosi film, come “I laureati” nel 1995, Bagnomaria nel 1998 e tante altre pellicole cult degli anni Novanta. Quest’ultimo è quello che la rese molto famosa e che la spinse all’apice del successo in quell’epoca.

Della vita privata dell’attrice si sa che ha avuto una relazione con il bellissimo Gabriel Garko nel 2003 e poi con Francesco Coco e Aldo Montano. Ora è sposata con Giovanni Di Gianfrancesco, dal quale ha avuto un figlio nato nel 2014. Manuela Arcuri ha due fratelli, uno si chiama Marco e l’altro Sergio. Quest’ultimo come lei è un attore ed è nato nel 1974. Il fratello ha preso parte ad alcune fiction di successo come “L’onore e il rispetto”, dove è presente anche sua sorella.

Vi ricordate il fratello di Manuela Arcuri? Assomiglia a lei

Nonostante avesse preso parte a molte fiction, Sergio Arcuri non è famoso come sua sorella. L’inizio della sua carriera in televisione risale al 2008 e l’ultima fiction al 2014. Di recente non ha lavorato per altri film o serie televisive. Non tutti ricordano che Manuela Arcuri ha un fratello che le assomiglia tantissimo. Recentemente l’attrice ha pubblicato su Instagram una foto che li ritrae insieme. Da questa storia è impossibile non notare la somiglianza.

I due sono identici e la foto è stata postata in occasione del suo compleanno. Il 7 dicembre scorso, infatti, Sergio ha compiuto 49 anni e l’attrice gli ha voluto dedicare un pensiero bellissimo in occasione della sua festa. Manuela Arcuri ha scritto: “Non posso non amare e stimare le tue immense qualità, sei un uomo speciale. Buon compleanno fratellino mio”, al pensiero sono accompagnati tantissimi cuori. Lei e Sergio sono molto legati e l’affetto tra i due è espressione di quanto si vogliano bene.

La storia è stata apprezzata tantissimo dai fan, che seguono Manuela da molto tempo. L’attrice è molto attiva sui social e mostra molto di sé e della sua famiglia. I suoi follower hanno scoperto con sorpresa che l’attrice ha un fratello molto bello e affascinante e che gli assomiglia tantissimo.