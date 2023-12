Che Dio ci aiuti, l’attrice più amata fa spoiler e rivela troppo: questo non doveva dirlo

Cresce sempre di più l’attesa dei fan per poter vedere tornare in onda una nuova stagione di Che Dio ci aiuti, ma proprio una star della serie si è lasciata andare a uno spoiler di troppo.

La passata stagione della serie si è conclusa con un arrivederci al pubblico e un lieto fine inaspettato per i fan, mentre Azzurra ha concluso il suo percorso prendendo i voti e diventando ufficialmente “Suor Azzurra“.

Le ragazze del convento sono davvero pronte a seguire un nuovo percorso tra amori e tante altre storie da raccontare; mentre Sara, grazie anche al supporto di Emiliano, ha scoperto di essere la mamma del piccolo Elia, il figlio che in passato credeva morto dopo il parto, finito in una vendita illegale di neonati. Non resta, dunque, che porsi la seguente domanda: cosa riserva il futuro ai personaggi di Che Dio ci aiuti?

Spoiler bomba su Che Dio ci aiuti

Solo alcuni mesi fa a parlare di Che Dio ci aiuti è stato l’attore Pierpaolo Spollon, che in queste ultime settimane sta riscuotendo un grandissimo successo nella serie Odio il Natale 2 disponibile su Netflix, pronto anche per il ritorno nella terza stagione di Doc. L’attore raccontandosi a TV Sorrisi e Canzoni ha rivelato di essere pronto a lasciare Che Dio ci aiuti e il ruolo di Emiliano, non esclude una collaborazione ma non di certo un ruolo a tempo pieno.

Nel frattempo, anche Elena Sofia Ricci attualmente non a avrebbe alcuna intenzione di tornare nel ruolo di Suor Angela se non per una qualunque collaborazione e non solo. A dominare la scena in queste ultime ore, non a caso, troviamo le rivelazioni rilasciate da un’altra star della serie, Valeria Fabrizi, la quale si è lasciata andare a un clamoroso spolier bomba sul futuro del personaggio di Suor Costanza.

Addio a un altro personaggio in Che Dio ci aiuti?

Valeria Fabrizi insieme alla sua amatissima Suor Costanza ha avuto un ruolo nevralgico ancora una volta nella trama di Che Dio ci aiuti, ma non come durante le edizioni precedenti. L’attrice è stata meno presente sul set, con un ruolo marginale nella serie rimanendo sempre e comunque uno dei personaggi più amati in Che Dio ci aiuti… ma se anche lei fosse pronta ad appendere il velo al chiodo?

Il rumor in questione è nato dopo le dichiarazioni rilasciate da Valeria Fabrizi in occasione della lunga intervista rilasciata a TV Sorrisi e canzoni, durante la quale ha presentato anche il nuovo lavoro L’Età Giusta con la produzione di Paramount +.

Raccontandosi alla redazione del famoso magazine l’attrice ha fatto un accenno anche al ruolo di Suor Costanza, augurandosi di poter tornare ancora una volta sul set al fianco di Francesca Chillemi e il resto del cast: “Suor Costanza è come me nella vita reale: vera e generosa. Per questo ha avuto successo”.