Infarto, mai sottovalutare questo banale sintomo: si tratta di un importante campanello d’allarme

Una delle principali cause di mortalità nel mondo. Ecco come riconoscere i sintomi preliminari dell’infarto del miocardio

L’infarto del miocardio, comunemente noto come attacco di cuore, rappresenta una delle principali cause di mortalità nel mondo. Questa condizione critica si verifica quando il flusso sanguigno verso una parte del cuore viene interrotto, solitamente a causa di un coagulo che blocca le arterie coronarie. Attenzione ai vari campanelli d’allarme che il nostro corpo ci lancia. Se non li sottovalutiamo, possiamo salvarci la vita.

Le cause dell’infarto del miocardio sono eterogenee, ma spesso sono legate all’aterosclerosi, una condizione in cui le arterie si restringono a causa dell’accumulo di placca. I fattori di rischio includono l’ipertensione, il colesterolo alto, il fumo, il diabete e una storia familiare di malattie cardiache.

La diagnosi di un infarto del miocardio si basa su test specifici, come l’elettrocardiogramma (ECG) e i marcatori cardiaci nel sangue. L’intervento precoce è essenziale: l’angioplastica coronarica con o senza impianto di stent o la trombolisi sono spesso utilizzate per ripristinare il flusso sanguigno.

Infarto: i sintomi da non sottovalutare

La prevenzione gioca un ruolo fondamentale nel ridurre il rischio di infarto del miocardio. Adottare uno stile di vita sano, che includa una dieta equilibrata, l’esercizio regolare, la cessazione del fumo e la gestione dello stress, può contribuire significativamente a preservare la salute cardiaca. Affrontare un infarto del miocardio non riguarda solo la dimensione fisica ma anche quella psicologica. La riabilitazione cardiaca offre supporto nella gestione dello stress, nell’adozione di comportamenti salutari e nel ripristino graduale delle attività quotidiane.

I sintomi dell’infarto del miocardio variano, ma comunemente includono dolore o disagio al petto, braccio sinistro, schiena, mascella o stomaco. Altri segnali possono essere la sudorazione eccessiva, la nausea, il respiro corto. Riconoscere questi sintomi precocemente è cruciale per cercare tempestivamente soccorso medico. Non sono gli unici, comunque. Tra i più comuni sintomi dell’infarto del miocardio, la letteratura inserisce vertigini, malessere generale, tosse, respiro sibilante e svenimento.

Attenzione, però, perché nella donna, l’infarto del miocardio potrebbe presentarsi in modo leggermente differente da come si manifesta nell’uomo. Infatti, se è vero che il dolore toracico rimane sempre un sintomo classico per entrambi i sessi, è altrettanto vero che nelle donne è più comune riscontrare manifestazioni come sudore freddo, vertigini, nausea, vomito, dolore alla schiena e al collo.

L’infarto del miocardio è una condizione critica che richiede consapevolezza, prevenzione e interventi tempestivi. L’educazione sulla salute cardiaca, combinata con l’adozione di uno stile di vita sano, può giocare un ruolo cruciale nel ridurre l’incidenza di questa malattia cardiovascolare e migliorare la qualità della vita.