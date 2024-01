Com’era Alessandro Vicinanza prima del successo a Uomini e Donne? Spunta la foto: com’è cambiato

Alessandro Vicinanza ieri e oggi, sul web spunta la foto direttamente dal passato: ecco com’era il cavaliere prima di arrivare in televisione.

Sono passati ormai tre anni dal suo esordio a Uomini e Donne e, ad oggi, Alessandro Vicinanza è senza dubbio uno dei cavalieri più in vista del dating show. Arrivato in studio come chiunque altro, si è fatto notare per le sue frequentazioni con Ida Platano e Roberta Di Padua, per poi dichiarare amore alla prima.

La coppia ha coltivato una relazione (ovviamente lontana dal programma di Maria De Filippi) per più di un anno, ma poi Alessandro ha deciso di chiudere con Ida e la Platano è ritornata in studio, questa volta però nei panni di tronista. Dopo qualche settimana, anche Vicinanza (dettosi pronto per nuove frequentazioni) ha ripreso il suo posto nel parterre maschile.

Col suo ritorno in studio non sono mancate le polemiche e, ad oggi, si divide tra la sua vecchia fiamma Roberta e il suo nuovo interesse, Cristina Tenuta: dalle anticipazioni trapelate per le prossime puntate, ne vedremo davvero delle belle…ma se oggi Alessandro Vicinanza è ben noto al pubblico, avete mai visto com’era prima di arrivare in televisione? Spunta la foto sul web.

Alessandro Vicinanza prima di Uomini e Donne: ecco com’era il cavaliere – FOTO

Nato a Salerno nel 1983, Alessandro Vicinanza ha da poco compiuto quarant’anni e, come più volte emerso in studio, nella vita privata è un imprenditore attivo, con la sua azienda, nel settore degli addobbi floreali; molto popolare, su Instagram vanta ad oggi la bellezza di più di 123mila follower.

Vista la sua partecipazione a Uomini e Donne e dopo la sua relazione con Ida Platano, è aumentata a dismisura la curiosità del pubblico verso il cavaliere: scorrendo sul suo profilo Instagram e arrivando ai post del 2017, si può avere uno sguardo a com’era Alessandro prima di arrivare in tv.

Ai tempi in cui è stata realizzata la foto proposta Alessandro aveva 34 anni: più giovane di adesso, ma praticamente identico nell’aspetto e con un look come al solito che rispecchia pienamente la sua personalità. Col ritorno in onda di Uomini e Donne, nel 2024, sarà di nuovo assoluto protagonista: come si evolverà il suo percorso all’interno del dating show? Stando alle anticipazioni e alle segnalazioni, è arrivato un bacio con Cristina e Roberta pare si tirerà definitivamente fuori dalla situazione…