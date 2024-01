In forma dopo le feste? Allenati come una velina: gli esercizi di Federica e Costanza

Vuoi tornare in forma smagliante dopo le abbuffate delle feste? Con l’allenamento delle veline avrai un fisico snello e scolpito.

In media durante le feste di Natale si prendono 2 kg. Per smaltirli, oltre a rimettersi in riga a tavola, è necessario fare un po’ di sport. Vediamo l’allenamento delle veline.

Fisico snello e scolpito come quello delle veline? Non è un miraggio: con la dieta giusta e l’allenamento giusto è fattibile. L’importante è non cadere nella trappola delle diete da fame: non servono a nulla e fanno malissimo alla salute. Le veline per essere così in forma non fanno la fame ma si nutrono in modo equilibrato, senza eccessi.

Ma soprattutto il segreto per un fisico snello, tonico e scolpito è l’allenamento. Le veline si allenano tanto e con costanza. Seguono un programma studiato per loro da professionisti del settore in modo da mantenere la muscolatura tonica e bruciare i grassi. Se dopo le feste ti ritrovi con qualche chiletto di troppo, non c’è niente di meglio dell’allenamento delle veline per tornare in forma smagliante.

Come funziona l’allenamento delle veline

Quando si vuole perdere peso e tornare in forma, è essenziale affiancare una dieta sana ed equilibrata ad un buon allenamento da seguire almeno tre o quattro volte alla settimana. Di seguito vediamo qual è l’allenamento delle veline.

In un video pubblicato su Instagram dalla bella Costanza Caracciolo, si vedono lei e l’amica Federica Nargi allenarsi molto intensamente. Il workout delle due ex veline è totalmente a corpo libero, senza macchinari né pesi: dunque potrete ripeterlo tranquillamente anche nel salotto di casa vostra. Vi servirà solo un tappetino.

Il primo immancabile esercizio per tonificare gambe e glutei sono gli squat. A seguire affondi incrociati. Questi due esercizi sono utilissimi per tonificare i quadricipiti e i glutei. Per addome, braccia e spalle, invece, le due ex veline hanno eseguito diverse ripetizioni di shoulder touch: in posizione eretta, si cammina con le mani fino a raggiungere la posizione del plank e poi con la mano si deve toccare la spalla opposta restando immobili con il bacino.

Infine per rinforzare i muscoli addominali due esercizi semplici ma molto efficaci: plank e russian twist che consiste nel ruotare il bacino da destra a sinistra mantenendo le gambe sollevate da terra.

Bisogna ripetere ogni esercizio 10 volte per 3 serie. Questo allenamento casalingo – semplice ma completo ed efficace – dovrebbe essere ripetuto 3/4 volte a settimana per ottenere buoni risultati. Naturalmente il tutto va associato ad un’alimentazione sana e bilanciata, leggermente ipocalorica se dovete perdere qualche chilo. L’ideale per tornare in forma dopo le feste è abbondare con verdure e proteine e ridurre zuccheri raffinati, dolci, bibite gassate, alcolici e snack poco salutari. In ogni caso, per quanto riguarda la dieta, è sempre opportuno affidarsi ad un buon nutrizionista.