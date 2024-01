Ricordate la protagonista di Tre Metri sopra al cielo, Babi? Ecco che fine ha fatto, nessuno la riconosce più

Un’intera generazione è riuscita a sognare ad occhi aperti con Step e Babi, i due protagonisti del romanzo Tre mesi sopra il cielo. Ma cosa fa oggi Babi?

Era il 2004 l’anno in cui Federico Moccia fece il suo debutto da regista sul grande schermo con il film Tre metri sopra il cielo. Si tratta di un lavoro cinematografico tratto dall’omonimo romanzo dove i protagonisti sono Babi, una studentessa modello che si innamora di Step, un ragazzo con un passato molto violento.

Due realtà talmente distanti tra loro ma che di sicuro hanno attirato l’attenzione di un’intera generazione proprio per la storia d’amore che li ha coinvolti.

Step e Babi sono stati interpretati da Riccardo Scamarcio e Katy Louise Saunders, due attori che si sono trasformati molto in fretta in idoli per i teenager anche se poi hanno scelto di percorrere due strade totalmente diverse. Infatti, da una parte Riccardo Scamarcio ha scelto di andare avanti con la sua carriera di attore mentre la Saunders ha deciso invece di ritirarsi a vita privata e di fare soltanto delle sporadiche apparizioni. E quindi, che fine ha fatto la celebre Babi di Tre metri sopra il cielo?

Cosa fa oggi Katy Louise Saunders

Katy Louise Saunders nasce il 21 luglio del 1984 da madre colombiana e padre britannico. L’attrice ha vissuto a lungo tra Londra e l’Italia proprio perché i genitori viaggiavano molto per motivi di lavoro.

Dopo aver concluso il percorso di studi all’English School di Roma, sceglie di trasferirsi definitivamente a Milano. Fa il suo esordio sul grande schermo nel 2002 in un film che vede Michele Placido alla regia, Un viaggio chiamato amore, anche se tutti imparano a conoscerla solo quando veste i panni di Babi in tre metri sopra il cielo.

La vediamo fare anche la sua comparsa in televisione nel momento in cui debutta nella miniserie su Rai 1 Il Grande Torino. Insomma, in questo periodo si divide tra piccolo e grande schermo ritornando ancora una volta nei panni di Barbie nel sequel ho voglia di te uscito nelle sale nel 2007. L’abbiamo vista anche prendere parte al cast della commedia Sapore di te di Carlo Vanzina.

Da allora però le apparizioni di Katy Louise Saunders sono diventate sempre di meno. Infatti, da quando ha preso la decisione di allontanarsi dalle scene, ha dato inizio ad un’attività tutta sua. Pare infatti che la celebre Babi di Tre metri sopra il cielo abbia inaugurato un laboratorio in cui crea prodotti biologici.

Nonostante la sua decisione di allontanarsi dal mondo del cinema, è riapparsa sul grande schermo nel film On Air – Storia di un successo, mentre nel 2018 l’abbiamo vista partecipare al film internazionale Il Re Scorpione 5- Il libro delle anime. Insomma, non è detto che l’attrice non abbia in cantiere nuovi progetti che sceglierà di divulgare solo a tempo debito.